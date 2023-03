Rubén Uría analiza el escenario de la selección tras el batacazo en Glasgow

Nada más acabar el duelo de Glasgow, el hervidero de ‘Twitter’ dictó sentencia. ‘Luis De la Cope’ era TT. De cerca, le seguía ‘Luis De La Prensa’. Y a continuación, ‘Madridistas’. Ese fue el epitafio popular más sarcástico en las redes después de uno de los partidos más pobres de la selección en los últimos años. Desorden, errores groseros, pérdidas y de propina, las prisas de los malos toreros. No hubo plan. Ni A, ni B, ni Z. La rueda de prensa no mejoró el partido. De la Fuente, jaleado por la prensa que apaleaba a Luis Enrique, comentó que no se movería de su idea ni un centímetro y que estaba satisfecho con los jugadores. Ante Noruega, se sacó pecho antes de tiempo. Confeti y panchitos. Ante Escocia, el globo se pinchó. En la fiesta de Blas, todos llevaban una copa de más. España está justo en el mismo lugar en el que estaba. Puede ganar a cualquiera y perder con cualquiera.

Luis De la Fuente necesita el apoyo y la paciencia que no se tuvo con Luis Enrique. El problema no es el actual seleccionador, sino la cohorte de aduladores y palmeros, que se han dedicado a presentar sus bondades en sociedad, de manera zafia y empalagosa. Les han cogido la matrícula. El problema es que el personal va bien de memoria y por eso, nada más acabar el partido, ‘Luis de la Prensa’, ‘Luis De la Cope’ y ‘Madridistas’ son ‘trending topic’. El problema es que, más allá del revanchismo de las redes sociales, el aficionado ha detectado que los que alaban por sistema a De La Fuente, son los mismos que, a diario, asesinaban la reputación de Luis Enrique. El problema es que los que celebran que a De La Fuente le gusten los toros, el vino, el culto al cuerpo y ser educación con los medios, son los mismos que destrozaban a Luis Enrique por tener ‘Twitch’, ir en patinete, usar andamio y pasar de las paridas de la prensa.

El problema es que la gente, la que tiene ‘Twitter’ y la que no, es consciente del exquisito trato periodístico que recibe De La Fuente sin haber hecho nada y lo compara con la saña con la que se maltrató a Luis Enrique, habiendo hecho mucho. El problema es que ahora muchos aficionados creen que a Luis Enrique se le puso cara de Luis Aragonés y a Luis De La Fuente se le empieza a poner cara de Iñaki Sáez. Y el problema, el gran problema, el problema más grande del fútbol español y de esta bendita selección, es el de toda la vida. Que los aficionados están convencidos de que parte del periodismo tiene el poder de poner y quitar seleccionadores. Nadie podría culparles. Igual no es así, pero lo parece.

Rubén Uría