Lucas Ocampos, entre sus planes en Sevilla y los rumores infudados del Real Madrid

Los blancos no han hecho movimientos y el jugador está tranquilo respecto a su futuro y encantado con su vida en Andalucía.

Con la confirmación del retorno del fútbol en y la reanudación de la , de a poco pareciera que todo comienza a normalizarse en Europa. ya tomó las medidas suficientes para volver a los entrenamientos lo antes posible y restan días para que se sepa, finalmente, cuándo volverá a rodar la pelota en La Liga.

Aún así, en España la competición aún no ha vuelto y buena parte de la actualidad deportiva gira en torno al mercado de fichajes. En las últimas horas uno de los nombres que se ha relacionado con el es el de Lucas Ocampos, el jugador del que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de siendo el máximo goleador del club andaluz.

El artículo sigue a continuación

Sin embargo, según pudo saber Goal, el Real Madrid, que ya siguió a Ocampos en 2011, no ha mostrado ningún tipo de acercamiento por el jugador Sevilla por cerrar esta operación. De hecho, los blancos tienen otros objetivos para su ataque más prioritarios como son Haaland y Mbappé, mientras que las bandas parecen cubiertas de cara al futuro con Hazard, Rodrygo o Vinicius.

Más equipos

No obstante, la buena temporada de Ocampos en el Sevilla no ha pasado inadvertida y ha despertado el interés de distintos clubes europeos. Por ejemplo en Alemania lo vinculan con el , que buscará un sustituto para Jadon Sancho. Aún así su cláusula de 70 millones de euros da el control al Sevilla en cualquier negociación y se antoja alta si el club de Nervión quiere retenerlo cuando se vuelva a abrir un mercado donde ya no habrá tanta inversión tras la crisis del coronavirus.

Además, según ha podido saber Goal, el futbolista argentino está tranquilo y no forzará de ninguna forma su salida del Sevilla, un club en el que ya es indiscutible y en una ciudad donde no le importaría echara raíces con su mujer y sus dos hijas. De hecho, a sus 25 años Ocampos es todo un trotamundos y en pocos años pasó por Olympique de , Mónaco, y Milan antes de recalar al Sevilla. Esto juega a favor del Sevilla, aunque en el club también son conscientes de lo complicado que es retener a sus estrellas cuando llama un grande como pasó con Lenglet y el o con Sergio Ramos y el Real Madrid.