Lucas Ocampos marca el primer gol en la vuelta de LaLiga

El futbolista del Sevilla abrió la cuenta para su equipo desde el punto de penalti en el derbi de la capital andaluza.

Lucas Ocampos pasará a la historia por ser el primer jugador en marcar tras la vuelta de . Corría el minuto 56, cuando Marc Bartra cometió un penalti sobre Luuk de Jong. El central verdiblanco puso sus brazos sobre el cuello del delantero holandés en un salto y Mateu Lahoz dictaminó que la jugada era merecedora de la pena máxima.

Ocampos, que ya suma 14 tantos en LaLiga, no falló y batió a Joel Robles desde los once metros. El penalti fue muy protestado por los jugadores verdiblancos, que mostraron su total disconformidad ante la decisión adoptada por Mateu, que no dudó en señalar el punto de penalti.

Cabe recordar que hoy vuelve LaLiga Santander tras más de tres meses paralizada por la crisis del COVID-19, que sigue azotando el mundo.