Louis van Gaal ha reaccionado ante Voetbal International a los rumores sobre su interés en el cargo de seleccionador de la selección neerlandesa. El técnico, de 74 años, subraya que todavía no ha habido ningún contacto con la KNVB, aunque mantiene abiertas sus opciones.

Horas antes, De Telegraaf había informado de que el propio Van Gaal estaría abierto a un cuarto periodo como seleccionador de Países Bajos. Por tanto, todavía no ha habido conversaciones, ya que la KNVB está ocupada en estos momentos con Michael Reiziger.

«Siempre quiero ayudar a la KNVB, igual que también quise hacerlo en el Ajax», responde ahora el propio Van Gaal en VI. «Y con una selección así, por supuesto que hay posibilidades. También creo que Países Bajos aún podría llegar a ser campeón de Europa o del mundo, porque el 95 por ciento de la selección juega en el extranjero y a menudo en buenos clubes».

Van Gaal se sorprende por la forma de proceder de la KNVB y de los entrenadores neerlandeses, ya que no terminan de encontrar a un sucesor ideal para el saliente Ronald Koeman. Arne Slot y Erik ten Hag ya rechazaron antes el puesto.

«Lo único que está pasando es que en este momento no pueden conseguir a nadie y entonces vuelve a salir mi nombre», afirma Van Gaal. «En cierto modo, me parece increíble».

«Hace cuatro años, en el Mundial de Qatar, perdimos en los cuartos de final tras los penaltis y la “gente” consideró que nuestro fútbol no era lo bastante bueno. ¿Y ahora esas personas me ven como el hombre ideal?», explica Van Gaal sobre su incredulidad.

«Pero en fin, no sé en absoluto qué quiere la KNVB y ya he sido seleccionador tres veces, así que si alguna vez vuelvo a hacer algo como entrenador, probablemente no haya que buscarlo en Países Bajos. Aunque conmigo nunca se sabe. Me siento más en forma que hace cuatro años».