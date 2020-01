Los segundos tiempos condenan al Inter de Alexis Sánchez

Este fin de semana, el perdió el liderato de la tras empatar 1-1 con , en duelo válido por la decimonovena fecha, y por la victoria 2-1 de la sobre .

El equipo dirigido por Antonio Conte se fue al descanso ganando y no pudo sostener la ventaja en el complemento, algo que se repite a lo largo del torneo.

De hecho, si se considerara solamente lo ocurrido en los primeros tiempos, el Nerazzuro sería puntero del Calcio con 43 puntos, por lo menos 12 más que cualquier otro equipo.

Cabe recordar que en aquel compromiso, Alexis Sánchez sumó su segundo partido en línea sin ver acción, desde que volvió a las citaciones. De hecho, cuando el marcador se encontraba igualado, el adiestrador del conjunto dueño de casa optó por Matteo Politano en desmedro del chileno. Incluso el cuadro de Bérgamo tuvo la chance de quedarse con la victoria, pero Samir Handanovič se lució con una fenomenal parada a Luis Muriel desde el punto penal.

Ahora, el cuadro interista se prepara para enfrentar al Cagliari, en partido correspondiente a los octavos de final de la Copa . Se espera que en la cita, que se desarrollará en el Giuseppe Meazza, el Niño Maravilla pueda hacer su reestreno: no juega desde el pasado 12 de octubre.

