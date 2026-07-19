Los millones del Al-Ittihad no seducen al Al-Ahly egipcio

En las últimas horas, el Al-Ittihad se topó con la negativa del Al-Ahly egipcio a traspasar a su estrella, pese a una oferta millonaria.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el Al-Ittihad negoció con el Al-Ahly para fichar al centrocampista Imam Ashour este verano, ofreciendo 6 millones de dólares al club y un salario anual de 4 millones al jugador.

Sin embargo, la directiva del Al-Ahli rechazó la propuesta, pues considera al mediocampista un pilar y busca una contraprestación mayor. El club egipcio lo fichó en julio de 2023 al Midtjylland danés por unos 3 millones de dólares.

El jugador cobra unos 315 000 dólares al año en el Al-Ahly, por lo que la propuesta del Al-Ittihad le resultaba muy atractiva; aun así, la postura de la directiva egipcia impidió el acuerdo.

Además, el mediocampista Marwan Attia también fue ofrecido al Al-Ittihad por el mismo agente, que gestiona a ambos jugadores.

El Al-Ahly recibió una oferta de 3,5 millones de dólares por Attia, más 2,5 millones de salario anual para el jugador, que en el Al-Ahly cobra unos 257 000 dólares al año.

El rotativo concluye que la salida de Attia es poco probable, pues el Al-Ahly quiere retenerlo pese a la oferta.