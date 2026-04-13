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Los jugadores del Feyenoord se quejan en redes: «Es ridículo»

NEC Nimega vs Feyenoord
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La plantilla del Feyenoord ha perdido la paciencia con el arbitraje neerlandés. Tras la polémica en el 0-0 ante el FC Volendam, llegó otro episodio dudoso en el 1-1 contra el NEC.

El club está indignado con Serdar Gözübüyük: el árbitro mostró amarilla a Philippe Sandler cuando podría haber sido roja, y en Rotterdam hierve la ira.

Anel Ahmedhodzic, que ni siquiera jugó el domingo, mostró su enfado en Instagram Stories minutos después del partido.

«Increíble...», escribió junto a las imágenes compartidas por ESPN. «Con el VAR y aún así tomar la decisión equivocada. ¿En qué mundo esto no es tarjeta roja?», preguntó, y añadió un emoji enfadado.

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Le siguieron Givairo Read, Jordan Lotomba, Thijs Kraaijeveld, Tsuyoshi Watanabe, Luciano Valente, Gonçalo Borges y Shaqueel van Persie, todos mediante sus historias de Instagram.

«Ridículo», opinó Van Persie junior. Read, sorprendido, publicó emojis de risa. Valente reiteró: «Qué vergüenza».

Watanabe, además, publicó una entrada en Instagram: «Me cuesta aceptar este resultado y la decisión tomada, pero tenemos que seguir adelante».

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