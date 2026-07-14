Los hermanos enemigos... La estrella francesa aterroriza a Gavi

La semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia no solo decidirá un pase a la final, sino que enfrentará a dos grandes amigos del fútbol.

SegúnMundo Deportivo, Gavi, centrocampista del Barcelona, reconoce que su amigo Ousmane Dembélé es su mayor preocupación para el partido. No solo porque sea una de las estrellas de Francia, sino porque, tras compartir vestuario en el Barcelona, conoce mejor que nadie su peligro.

Dembélé se siente cómodo con Gavi: comparten momentos dentro y fuera del campo, desde partidas de videojuegos hasta la vida cotidiana, por lo que el español conoce de primera mano el peligro que supone el francés en su mejor versión.

Lo que más inquieta a Gavi es la imprevisibilidad de Dembélé: su habilidad para usar ambos pies con igual eficacia, su velocidad y su libertad de movimiento lo convierten en uno de los jugadores clave de Francia en este torneo.

Luis Enrique potenció su rendimiento al colocarlo como falso nueve, dándole mayor libertad y haciéndolo más decisivo ante la portería. lo que confirman sus estadísticas: cinco goles y dos asistencias con solo siete disparos entre los postes.

«Mundo Deportivo» destaca que su evolución no se limita al ataque: también es clave en la presión defensiva de Francia, con 184 acciones, solo superado por Michael Oulissi. Además, recuperó el balón en 19 ocasiones, mejora que el diario atribuye a la filosofía de Luis Enrique, quien le convenció de que el compromiso y el trabajo en equipo son clave para alcanzar la cima.

El cambio empezó años atrás, cuando Messi, en el Barcelona, le aconsejó mejorar su estilo de vida: comer mejor, reducir los videojuegos y cuidar la recuperación.

El diario concluye que Gavi, consciente de la amenaza que supone su amigo, solo quiere frenarle esta noche y evitar que llegue a la final, en una de las historias más humanas del España-Francia.

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