Los clubes se hartan y planea la sombra de una huelga el 28 de octubre

¿Habrá parón en el fútbol español? Nadie quiere hablar de "huelga", pero la sombra de parar el campeonato está cada vez más cerca. Así se lo ha hecho saber Javier Tebas a los clubes de Primera y Segunda división, a los que ha convocado a una Asamblea Extraordinaria el próximo jueves 27 de octubre. Sobre la mesa está ls posibilidad de detener las competiciones si no se arregla el problema de la Ley del Deporte, como elemento de presión para el gobierno y los partidos políticos. El lío está servido. Y es vital para el fútbol.

Tebas y los presidentes de la comisión delegada de la Liga (Atlético de Madrid, Levante, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Cádiz, Getafe, Villarreal, Tenerife, Alavés, Eibar, Las Palmas, Lugo y Huesca), trasladaron su preocupación al ministro de Cultura y Deporte, y José Manuel Franco, presidente del CSD, para alertar de su postura sobre la Superliga, los derechos de TV y la cuota de poder entre clubes y RFEF.

"En contra de la Superliga estamos todos, menos algunos..."

Pepe Castro, presidente del Sevilla FC, fue tajante en la postura de la Comisión Delegada: “La nueva Ley nos perjudicaría y no lo podemos permitir”, afirmó, para insistir en que "lo importante es hablar, pero pero si hubiera que tomar otra decisión, la tomaríamos". Además, Castro aprovechó para mandar una andanada contra Barça y Real Madrid: "En contra de la Superliga estamos todos, menos algunos", dijo. Los clubes no quieren empezar la casa por el tejado y recurrir a un parón de la competición, pero se están empezando a impacientar porque nadie soluciona el problema. De ahí esa convocatoria extraordinaria de una Asamblea para decidir qué postura se toma.Primero se reunirá la Comisión Delegada, con la presencia de los mismos presidentes de Primera y Segunda que se reunieron con el ministro Iceta, y el próximo jueves 27, será la Asamblea Extraordinaria del fútbol español, convocada de urgencia.

Exigen medidas para protegerse contra la Superliga

Una de las principales demandas de Tebas y los clubes de la Comisión Delegada consiste en tener el respaldo del Gobierno y de los partidos políticos para proteger a LaLiga de una posible Superliga. Quieren poner medidas similares a las pactadas entre la Premier y el gobierno británico, con el fin de que los clubes participantes en competiciones no reconocidas por instituciones como la RFEF, UEFA y FIFA, como es la Superliga de Florentino, no puedan participar en Primera División. Los clubes de LaLiga entienden que su creación pone en peligro las ligas nacionales, aunque Real Madrid y Barcelona aseguran que no es así y podrían convivir. El tema es complicado y el Gobierno, por ahora, no quiere pronunciarse sobre la cuestión hasta que fallen los tribunales europeos. Eso sí, el pulso es un hecho. Y más tarde o temprano, tanto el gobierno como los partidos políticos, tendrán que escoger bando.