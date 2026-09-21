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Al-Ettifaq vs Al Ittihad
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Los cánticos como prueba: queja oficial del Al-Ittifaq contra el Al-Ittihad

Al Ittifaq vs Al Khaleej
Al Ittifaq
Al Khaleej
1ª División
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Arabia Saudita

Disputa comercial

El club Al-Ettifaq presentó una queja oficial ante la Autoridad Saudí de la Propiedad Intelectual, en objeción al registro por parte del club Al-Ittihad de la marca comercial «ITTI».

La objeción de Al-Ettifaq se basó, según el diario deportivo saudí, en que el club utiliza la denominación «Etti» desde hace años, y en que el nombre ha quedado vinculado a su identidad ante la afición, ya que la directiva respaldó su queja con una serie de pruebas que documentan el uso de la denominación en los cánticos de la afición del equipo, además de su aparición en productos y materiales mediáticos vinculados al club durante los años pasados.

Al-Ettifaq teme que el registro de la marca comercial por parte de Al-Ittihad afecte en el futuro a su derecho a utilizar el nombre «Etti», ya sea en sus productos o en sus actividades comerciales y mediáticas, lo que llevó a la directiva a dar un paso oficial para reclamar la preservación de los derechos del club vinculados a la denominación.

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Las fuentes aclararon que la directiva de Al-Ettifaq adjuntó a su objeción un conjunto de documentos y materiales de respaldo que se remontan a años anteriores, con el objetivo de demostrar la prioridad del club en el uso del nombre «Etti», así como confirmar la vinculación de la denominación con el club y su afición.

Al-Ettifaq espera actualmente lo que decidirá la Autoridad Saudí de la Propiedad Intelectual respecto a la objeción, tras estudiar los documentos y las pruebas presentadas por la directiva del club para respaldar su postura.

El club Al-Ittihad había anunciado el pasado mes de julio el lanzamiento de su marca comercial «Etti», dentro de una estrategia orientada a desarrollar la marca y reforzar su presencia, además de aprovecharla para diversificar sus fuentes de ingresos y apoyar el crecimiento comercial e inversor del club.

La queja de Al-Ettifaq se enmarca dentro del empeño del club por preservar sus derechos relativos a la denominación, a la espera de lo que resulte de los procedimientos reglamentarios ante la Autoridad Saudí de la Propiedad Intelectual.

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