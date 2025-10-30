Los Angeles Rams vs New Orleans Saints: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Angeles Rams llegan a la Semana 9 con un récord de 5-2, recién salidos de una semana de descanso bien programada y buscando mantener su participación en el liderato de la NFC Oeste. Con los Seattle Seahawks también con un récord de 5-2, cada resultado es importante, especialmente con un tramo desafiante por delante que incluye a los Saints, 49ers y otro enfrentamiento con Seattle.

Mientras tanto, los New Orleans Saints entran a este enfrentamiento lidiando con una historia demasiado familiar: la incertidumbre en el puesto de mariscal de campo. Kellen Moore hizo el cambio de Spencer Rattler a Tyler Shough durante la dura derrota 23-3 de la semana pasada contra Tampa Bay, buscando un cambio. En cambio, la ofensiva continuó fallando, y ahora los Saints entran a la Semana 9 sin una respuesta clara en la posición de mariscal de campo.

En el otro lado del campo, los Rams buscarán a su líder veterano. Matthew Stafford ya ha guiado a Los Ángeles a través de múltiples batallas de partidos cerrados esta temporada, y tras salir de su semana de descanso, la esperanza es que la ofensiva encuentre su ritmo temprano y con frecuencia.

La verdadera pregunta:

¿Pueden Matthew Stafford y este ataque de los Rams llegar al domingo y hacerse cargo del negocio contra un equipo de New Orleans que aún está tratando de averiguar quién está dirigiendo el espectáculo?

Hora de inicio del partido Los Angeles Rams vs New Orleans Saints

Los Rams y los Saints se enfrentarán en la Semana 9 de la temporada de la NFL en el SoFi Stadium en Inglewood, CA, el domingo 2 de noviembre de 2025, comenzando a las 4:05 pm ET.

Noticias del equipo Los Angeles Rams

Ofensivamente, este grupo tiene mucho poder. Los Rams terminaron la temporada pasada ubicados en el décimo lugar en yardas por pase, y esa identidad aérea no ha cambiado. Matthew Stafford continúa pilotando la ofensiva con veteranía, liderando la liga en touchdowns por pase (17) mientras apenas entrega el balón, con solo dos intercepciones hasta ahora. Su nivel de sincronización y colocación de balón sigue siendo tan preciso como siempre.

La estrella en ascenso Puka Nacua ha sido el motor en el cuerpo de receptores, liderando el equipo en recepciones y yardas recibidas. Cuando los Rams necesitan avanzar las cadenas, él es a quien buscan.

Sin embargo, el juego terrestre todavía anda rezagado, terminando en el puesto 23 en carreras el año pasado, y sigue siendo el área donde Los Ángeles busca consistencia. Incluso con ese desequilibrio, Los Ángeles ha logrado mantenerse en el medio en puntuación, situándose en el puesto 19 con 367 puntos. Ganar apoyándose en lo que mejor saben hacer: confiar en el brazo de Stafford y crear problemas de emparejamiento en el juego aéreo.

Defensivamente, los Rams han desarrollado una habilidad para presionar a los mariscales de campo, ubicándose 11º en capturas y 7º en intercepciones la temporada pasada. Las lesiones son el único posible problema. Rob Havenstein y Nacua están ambos enlistados como dudosos, mientras que se espera que Tutu Atwell y Ahkello Witherspoon se pierdan tiempo. Perder profundidad en receptores y esquineros no es ideal, especialmente dado cómo los Rams les gusta rotar al personal. Si la mentalidad de "el siguiente hombre" no se mantiene, ciertos emparejamientos podrían complicarse.

Getty Images

Noticias del equipo New Orleans Saints

Los New Orleans Saints llegan a la Semana 9 intentando detener la hemorragia. Con un récord de 1-7, las cosas se han desmoronado rápidamente. Ofensivamente, han luchado para mantener las series y capitalizar las oportunidades. Su juego de pase ha languidecido en el puesto 23, y aunque su juego terrestre ofrece chispazos ocasionales, su ineficiencia en tercera oportunidad sigue frenando el impulso. Incluso con jugadores como Chris Olave, que atrapó ocho pases en la derrota de la semana pasada, la producción ha sido difícil de conseguir.

Y las lesiones no han ayudado. Kendre Miller, Erik McCoy y Julian Blackmon están todos en la lista de lesionados, dejando huecos en múltiples fases de la ofensiva y defensa. Rashid Shaheed sigue siendo dudoso, añadiendo aún más incertidumbre a un equipo que necesita cada arma que pueda obtener.

Defensivamente, Nueva Orleans todavía puede causar problemas: están entre los 10 primeros en capturas e intercepciones, pero han pasado demasiado tiempo en el campo. Cediendo casi 400 puntos y clasificándose cerca de los últimos en yardas permitidas, cuenta la historia de una defensa estirada al límite.

Este enfrentamiento será el primer inicio en la NFL para el mariscal de campo novato Tyler Shough, quien no pudo encender la ofensiva cuando reemplazó a Spencer Rattler durante la derrota 23-3 del domingo ante los Buccaneers.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Rams vs Saints en los EE.UU.

El partido Rams vs Saints en la Semana 9 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Fans pueden ver la cobertura enFubo (Pruébalo gratis hoy).

Más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Rams vs Saints a nivel mundial

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que desean mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es la entrada definitiva. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una red privada virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Rams vs Saints

El enfrentamiento entre los Rams y los Saints está programado para el SoFi Stadium en Inglewood, CA, un lugar que alberga hasta 70,000 fanáticos y promete una atmósfera candente el día del juego.

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con entradas que comienzan en $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando su punto máximo en $10,406 por los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Rams vs Saints Fantasy Football

La defensa de Los Angeles Rams ha sido silenciosamente una de las unidades de fantasy más confiables esta temporada. Promediando 8.7 puntos de fantasy por juego, ocupan el cuarto lugar entre todos los D/STs durante ocho semanas. Puede que no generen las explosiones salvajes llenas de pérdidas de balón que hemos visto de los Browns o los Vikings, pero han sido constantes y últimamente han estado en racha. Con 28 puntos de fantasy en sus últimos dos encuentros y un enfrentamiento contra una ofensiva de New Orleans que lucha por encontrar dirección, esta es otra oportunidad en la que la defensa de los Rams debería ser utilizada con confianza.

Matthew Stafford (proyectado 19.5 puntos para la Semana 9) ha mantenido una racha consistente como mariscal de campo. Ha lanzado múltiples pases de touchdown en cinco de sus últimos seis juegos, operando con la calma de un veterano que ha visto todas las coberturas que una defensa puede lanzarle. Saliendo del descanso, se enfrenta a una secundaria de los Saints que probablemente esté en el campo con frecuencia, lo que lo convierte en una opción fuerte como mariscal de campo de fantasy nuevamente esta semana.

Kyren Williams (proyectado 13.9 puntos para la Semana 9) ha sido el Sr. Fiable en el backfield de los Rams, ofreciendo una producción significativa semana tras semana en el fantasy. El enfrentamiento es aún más atractivo con Nueva Orleans cambiando a un nuevo mariscal de campo titular y probablemente confiando más en su defensa, y si la ofensiva de los Saints se estanca (como lo ha hecho recientemente), Williams podría ver mucho trabajo de carrera al final del juego para cerrar el partido.

Se espera que el regreso de Puka Nacua (proyectado 13.5 puntos para la Semana 9) sea el gran titular de la semana. Antes de su lesión, Puka estaba enfrentándose a las defensas, ocupando el cuarto lugar en puntuación de fantasy en todas las posiciones durante cinco semanas, con un promedio de 21.6 puntos por juego. Incluso después de perder tiempo, todavía es segundo en la liga en recepciones, un testimonio de cuán esencial es en esta ofensiva.

Luego está Davante Adams (proyectado 10.8 puntos para la Semana 9), quien está demostrando una vez más que los corredores de rutas de élite envejecen de manera diferente que la mayoría de los receptores. Su exhibición de tres touchdowns contra Jacksonville fue un recordatorio de lo mortal que puede ser cuando Stafford lo busca en la zona roja. Con el regreso de Nacua para atraer cobertura, Adams debería seguir siendo una opción entre los 10 mejores de la semana, y ofrece uno de los mayores potenciales de touchdown de cualquier receptor abierto esta semana.

Para Nueva Orleans, Tyler Shough (proyectado 12.0 puntos para la Semana 9) se destaca después de que Spencer Rattler fuera enviado a la banca. El esfuerzo de alivio de Shough contra Tampa Bay fue difícil: 128 yardas en 17 de 30 pases con una intercepción, y ahora tiene que enfrentar su primer inicio completo en la carretera contra una defensa que está mejorando. Los gestores de fantasy deben adoptar un enfoque de espera y ver.

Mientras tanto, Alvin Kamara (proyectado 9.0 puntos en la Semana 9) está atrapado en una ofensiva que no puede encontrar su ritmo. Seis acarreos para 21 yardas y un par de recepciones la semana pasada pintan un cuadro claro, incluso con métricas de uso fuertes, simplemente no ha convertido toques en producción. Se encuentra en RB29 en puntos por juego a pesar de una carga de trabajo de RB12, y las calificaciones avanzadas tampoco han sido amables. Hasta que esta ofensiva encuentre dirección (o abra carriles de carrera), Kamara conlleva más riesgo que fiabilidad.

Predicciones del Juego Rams vs Saints

No subestimes la defensa de los New Orleans Saints: han estado manteniendo los juegos competitivos en el último mes, manteniendo a los oponentes a solo 22 puntos y un promedio de 316.5 yardas totales. Aun así, frenar a esta ofensiva de los Los Angeles Rams es una tarea difícil.

Con Matthew Stafford orquestando un ataque que incluye a Kyren Williams, Puka Nacua y Davante Adams, los Rams traen un nivel de potencia de fuego que pocos equipos pueden igualar. La verdadera diferencia, sin embargo, podría ser la implacable presión al pase de L.A., que debería hacerle la vida miserable a Tyler Shough en el bolsillo.

Predicción: Los Saints se mantienen al principio, pero el equilibrio ofensivo y la presión defensiva de los Rams finalmente prevalecen. Rams 27, Saints 17.

Cuotas de Apuestas Rams vs Saints

Spread

Saints +14 (-115)

Rams -14 (-105)

Línea de dinero

Saints: +600

Rams: -900

Total

44.5 (Más de -110/Menos de -110)