Los Angeles Chargers vs Houston Texans: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Houston Texans y los Los Angeles Chargers están listos para enfrentarse el sábado 27 de diciembre en el SoFi Stadium como parte de la semana 17 de la NFL.

La temporada de Houston ha sido una historia de dos mitades. Los Texans comenzaron con tropiezos logrando un récord de 3-5 en sus primeros ocho juegos, obteniendo victorias solo contra Tennessee, Baltimore y San Francisco mientras perdían contra los Rams, Buccaneers, Jaguars, Seahawks y Broncos. Desde entonces, sin embargo, Houston ha cambiado el rumbo, encadenando victorias sobre los Jaguars, Titans, Bills, Colts, Chiefs y Cardinals para alcanzar un récord de 9-5 después de 14 juegos.

Los Chargers han seguido un camino más estable. Los Ángeles iban 7-4 antes de su semana de descanso, con derrotas contra los Giants, Commanders, Colts y Jaguars. Por lo demás, los Chargers cumplieron con su cometido contra los Chiefs, Raiders, Broncos, Dolphins, Vikings, Titans y Steelers. Tras el descanso, se mantuvieron en forma, derrotando a los Raiders, Eagles y Chiefs para subir a 10-4 en la temporada.

Hora de inicio del partido Los Angeles Chargers vs Houston Texans

Los Houston Texans y Los Angeles Chargers juegan el sábado 27 de diciembre en el SoFi Stadium en un partido del calendario de la Semana 17 de la NFL, con inicio programado para las 4:30 pm ET.

Noticias del equipo de Los Angeles Chargers

Los Chargers realizaron una actuación contundente contra Dallas. Después de una primera mitad de ida y vuelta en la que L.A. se aferró a una ventaja de cuatro puntos, los Bolts cerraron con una racha dominante de 13–0 después del descanso, llevándose la victoria por 34–17.

Justin Herbert estuvo en pleno control, terminando 23 de 29 para 300 yardas y dos touchdowns de pase, además de anotar con sus piernas. Omarion Hampton potenció el juego terrestre con 85 yardas y un touchdown en 16 acarreos, y Quentin Johnston estiró el campo con cuatro recepciones para 104 yardas y una anotación.

Noticias del equipo Houston Texans

Contra Las Vegas, los Texans llevaron una ventaja de 13–7 al descanso y luego tuvieron que esforzarse el resto del camino. Houston se dobló pero no se rompió, cerrando finalmente una victoria de 23–21.

C.J. Stroud jugó un partido controlado, completando 23 de sus 35 intentos para 187 yardas y un touchdown. Jawhar Jordan manejó la mayor parte del trabajo en el suelo con 15 acarreos para 53 yardas, mientras que Nico Collins lideró el ataque aéreo, capturando cuatro pases para 59 yardas.

Ver y transmitir en vivo Chargers vs Texans en los EE.UU.

El partido Chargers vs Texans en la Semana 17 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo exclusivamente en NFL Network. Los fanáticos en los mercados locales aún podrán ver la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, se publicarán pronto, así que esté atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Chargers vs Texans en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoff, cobertura completa del Super Bowl, además del acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una red privada virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Chargers vs Texans

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas a partir de $386. Desde allí, los precios aumentan a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Fútbol Fantasy: Chargers vs Texans

Justin Herbert tuvo una actuación monumental, sumando 42 yardas por tierra y un touchdown junto con su trabajo aéreo. Estuvo increíblemente preciso, fallando solo seis lanzamientos en todo el juego, lo que impulsó una gran actuación de fantasía. Dicho esto, la próxima semana el desafío será mucho mayor, ya que se enfrentará a una defensa de los Texans que presenta un reto mucho más exigente.

Con la ausencia de Quinnen Williams en Dallas, estaba claro que Omarion Hampton tenía la oportunidad de asumir un papel más importante, y cumplió. El novato llevó el balón 16 veces para 85 yardas y un touchdown, además de ver dos objetivos. Ahora ha registrado al menos 15 toques en tres juegos consecutivos y parece asegurado para un volumen significativo. Si Kimani Vidal no puede jugar en la Semana 17 tras sufrir una lesión en el cuello, Hampton debería estar nuevamente en línea para una carga de trabajo considerable.

En el juego de pases, Ladd McConkey lideró el equipo con seis objetivos, aunque las miradas se distribuyeron de manera equitativa en general, ya que cuatro receptores diferentes recibieron cinco o más oportunidades. Ese tipo de distribución limita su techo, pero McConkey sigue siendo una opción viable en la conversación de flex de cara a la próxima semana.

Por otro lado, C.J. Stroud tuvo un desempeño mixto en la salida del domingo. Mientras protegió el balón y evitó pérdidas contra los Raiders, la ofensiva nunca encontró su ritmo realmente. Stroud terminó con menos de 200 yardas totales y solo un touchdown contra una defensa que ha tenido dificultades toda la temporada. Con un enfrentamiento aún más complicado contra los Chargers, los administradores de fantasía harían bien en buscar otras opciones si las tienen.

Nico Collins también tuvo un día más tranquilo de lo habitual, atrapando cuatro pases para 59 yardas a pesar de haber sido objetivo 11 veces. Sin embargo, provocó dos llamadas de interferencia de pase defensivo, lo que señala su continua participación. Con la secundaria de los Chargers lidiando con lesiones, Collins es un fuerte candidato para recuperarse en la Semana 17.

Predicciones del Juego Chargers vs Texans

Este enfrentamiento de la Semana 17 parece cargado de historias, especialmente con Houston y Los Ángeles enfrentándose nuevamente después del partido de Comodines de la AFC de enero pasado, donde Justin Herbert tuvo una tarde de pesadilla con cuatro intercepciones. Esta vez, el enfrentamiento de ajedrez en el frente podría decidirlo todo.

Los Texans traen posiblemente la carga de pases más feroz de la liga al SoFi Stadium, y se alinearán contra una línea ofensiva de los Chargers que se ha mantenido unida con cinta adhesiva. Desde la Semana 9 hasta la 15, esa unidad permitió 28 capturas, casi cinco por juego, y las lesiones no han disminuido desde entonces. Eso pone a Herbert en una situación difícil contra una defensa que prospera colapsando el bolsillo.

Houston tampoco es impecable. Vienen de una victoria ajustada contra los Raiders, y la defensa de Jesse Minter debería encontrar formas de presionar a C.J. Stroud en el otro lado. Aun así, cuando se observa el panorama general, el dominio de los Texans en las trincheras, especialmente su capacidad para abrumar a los Chargers al frente, se destaca como el factor decisivo claro en este enfrentamiento.

Predicción: Se espera que la presión al pasador de Houston controle el tempo, provoque errores y incline el juego a su favor. Si los Chargers no pueden mantener a Herbert en pie, es difícil ver cómo pueden seguir el ritmo. Me inclino por los Texans para obtener una victoria como visitantes, algo así como Houston 27, Los Ángeles 20.

Probabilidades de apuestas Chargers vs Texans

Spread

Texans +1.5 (-115)

Chargers -1.5 (-105)

Moneyline

Texans: -105

Chargers: -115

Total

39.5 (Over -118/Under -102)