Los aficionados envían un mensaje muy claro y rotundo a Anthony Correia

El FC Utrecht venció holgadamente en casa al Telstar. El duelo entre el técnico Ron Jans y su posible sucesor, Anthony Correia —cuyo fichaje por el Utrecht está casi cerrado— se inclinó para los locales gracias a su gran eficacia. El tanto más destacado lo marcó Jesper Karlsson, que desde lejos sentenció con el 4-1.

Dani de Wit volvió al once tras cumplir sanción, y Jochem Ritmeester van de Kamp, cedido por el Almere City FC al Telstar y vinculado al Utrecht para el verano, fue titular por primera vez desde el 4 de marzo.

Sobre el campo, el Telstar empezó fuerte y creó dos claras ocasiones tempranas con Patrick Brouwer y Emmanuel Owusu, pero el portero Vasilis Barkas mantuvo a su equipo a flote. El Utrecht sufrió en los primeros minutos.

Aun así, a los diez minutos llegó el 1-0: corner, prolongación de Dani de Wit y remate a bocajarro de Matisse Didden. El gol calmó el ímpetu visitante, aunque el juego siguió siendo irregular.

El resto del primer tiempo transcurrió sin ocasiones claras, pese a los intentos de Ángel Alarcón y Yoann Cathline.

Tras el descanso, Telstar salió con fuerza y empató en el 58' por medio de Danny Bakker, cuyo disparo desviado batió a Barkas: 1-1.

Sin embargo, el Telstar no disfrutó mucho del empate. Tres minutos después, el Utrecht se adelantó de nuevo por medio de Gjivai Zechiël, con un magnífico disparo desde lejos. El gol podría haber venido precedido de una falta, pero ni el árbitro Danny Makkelie ni el VAR intervinieron, lo que enfureció a los visitantes.

En los últimos minutos, Artem Stepanov quedó solo ante Ronald Koeman Jr. y su remate impactó en el rostro del portero; Dani de Wit aprovechó el rebote para sentenciar el 3-1.

La afición local coreó: «Correia es nuestro, Correia es olé olé». El Telstar no se rindió, pero en el descuento llegó el 4-1. Un libre directo de Jesper Karlsson desde 40 metros sorprendió a Koeman Jr.



