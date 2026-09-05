Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, criticó a la afición del Schalke por los cánticos ofensivos dirigidos a Manuel Neuer, portero del conjunto bávaro, durante el partido que terminó con empate sin goles, este sábado, en la segunda jornada de la Bundesliga.

El encuentro, disputado en el estadio "Veltins Arena", fue testigo de cánticos de la afición del Schalke contra Neuer, quien se formó en la academia del club azul antes de abandonarlo y convertirse en uno de los porteros más destacados de la historia del fútbol.

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Eberl dijo sobre los cánticos, que incluyeron el calificar a Neuer de "hijo de perra": "Deberían estar orgullosos de haber formado en su academia a un hombre tan grande como este, que dio pasos hacia el fútbol mundial, se convirtió en el mejor portero del mundo y además conquistó una Copa del Mundo".

Y añadió: "Un lenguaje tan duro como este es inaceptable. Podéis silbar en señal de protesta porque estáis en contra del Bayern, pero este tipo de expresiones no son necesarias".

Neuer había regresado al estadio del Schalke, en un enfrentamiento con un carácter especial para él, después de haber comenzado su carrera futbolística en la academia del azul real y de haber ascendido en sus filas hasta el primer equipo, antes de su traspaso al Bayern de Múnich en 2011.

Neuer es considerado uno de los grandes símbolos del Bayern y de la selección alemana, tras haber conquistado la Copa del Mundo de 2014, junto a numerosos títulos con el club bávaro, entre ellos la Liga de Campeones de Europa en dos ocasiones.

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