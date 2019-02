Los 3 problemas que aquejan a Colo Colo

El cuadro albo sigue sumando complicaciones en este arranque del 2019 con Mario Salas a la cabeza técnica.

Colo Colo no está pasando un buen 2019, hasta el momento el cuadro albo ha sumado sólo derrotas en sus partidos amistosos, por lo que el juego que ha mostrado el cuadro de Mario Salas acarrea críticas.

Además la escuadra alba ahora sumó tres problemas de cabeza para el inicio de este año, y que podría afectar a sus arcas financieras.

El primer caso tiene que ver con la promesa ecuatoriana Alexander Bolaños, quien surgió desde la cantera colocolina quien aún no firmó contrato como jugador profesional y podría dejar el club por interés de terceros, ya que se encuentra jugando el Sudamericano Sub 20 con Ecuador. De marcharse, la escuadra alba no recibiría dinero, al no tener su carta de profesional.

El otro caso se sitúa en la figura de Matías Zaldivia, ya que según informa CDF "no le han aumentado el sueldo, algo que le prometieron cuando rechazaron la oferta del A Ahli", por lo que se encontraría molesto con Blanco y Negro.

Por otra parte, y para coronar las malas noticias, el portero Darío Melo no logró ser inscrito para Copa Sudamericana teniendo al portero Omar Carabalí como alternativa, golero que no estará inscrito en el Torneo Nacional por los cupos de extranjero. De esta manera Melo estará disponible sólo para el concierto nacional.