Lopetegui y el futuro de Koundé: "Es posible que pueda salir"

El técnico confirmó que Marcao no jugará en el amistoso del sábado ante el Tottenham y repasó los movimientos en el mercado.

Julen Lopetegui ha ofrecido una rueda de prensa en Corea del Sur en la víspera del primer amistosos de pretemporada que el Sevilla disputará este sábado ante el Tottenham. El técnico vasco ha valorado positivamente la concentración realizada en tierras coreanas y ha pasado revista a los temas del mercado de fichajes.

La estencia en Corea del Sur: "Estamos muy contentos de convivir con la cultura coreana y conocer parte de su cultura, de su gente y su excelente comida. Estamos contetos y orgullosos de poder trabajar junto a un pueblo tan futbolero. Esperamos que mañana se vea un partido bonito, no haya lesionados y la gente pueda vibrar con grandes futbolistas"

El fichaje de Marcao y los cambios en la defensa: "Diego ha salido y es posible que pueda salir el otro central titular y son dos jugadores muy importantes y muy difíciles de sustituir. Marcao lleva varias temporadas buenas en Turquía, LaLiga es más exigente y entre todo vamos a ayudarle para que se pueda adaptar. Mañana no va a jugar y vamos a tratar de incorporarlo poco a poco".

El amistoso ante el Tottenham: "Es un partido muy atractivo por el gran número de futbolistas de nivel que va a haber. Nos tenemos que preparar bien porque el primer paso es este partido y que nos ayude a esta puesta a punto para LaLiga. Nos ayudará a hacer una buena temporada"

Fichajes y altas y bajas: "No sabemos si saldrán más jugadores importantes, LaLiga y la Champions son competitivas y seguro que el club va a trabajar en sustituir esos jugadores y traer futbolistas que mejoren el equipo y mejorar la competitividad interna para conseguir los objetivos".