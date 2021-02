Lopetegui: "El Barcelona está muy bien pero el Sevilla también"

El técnico del Sevilla cree que su equipo afronta la semifinal ante los culés en un buen momento y lamentó las bajas de Jesús Navas y Ocampos.

Julen Lopetegui compareció este martes en rueda de prensa para analizar cómo afronta el Sevilla la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona. "La eliminatoria es muy bonita. Nos ilusiona mucho, es precioso, exigente. No puede ser de otra manera en una semifinal. Somos conscientes de la dificultad y la ilusión que nos genera ser capaces de superar esa dificultad. Va a ser compleja pero tenemos la sana intención de superar esa dificultad", explicó.

Los lesionados: "Jesús no va a estar disponible. Tiene unas molestias que se está tratando y hasta que no se recupere no va a estar disponible. Somos conscientes de la exigencia de la temporada. Es duro para los equipos que hemsos tenido pocos dias de vacaciones pero no se puede cambiar y tenemos que centrarnos en la ilusión que nos generan las competiciones".

Los precedentes ante el Barcelona: "Los partidos pasados quedan muy lejos. Queremos afrontar el partido con nuestra mejor cara y con la ilusión por bandera. Ni nosotros somos los mismos ni ellos son los mismos".

Ocampos: "Es importante, va a estar un tiempo fuera de los campos y en momentos importantes de la temporada. Ha jugado casi todos los partidos en los que ha estado disponible. Lamentamos su baja pero miramos soluciones y vamos a dar confianza en los que van a ser protagonistas. Tenemos que adaptarnos".

El momento del Barcelona: "Están en un buen momento y el nivel del Barcelona es evidente. Creo que nosotros estamos tambié en un buen momento. El partido es exigente y aún más por lo que supone jugar en la semifinal".

Bordalás: "Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Estamos enfocados en un partido precioso y en todo caso la única víctima que ha habido aquí ha sido Ocampos".

Jugar a doble partido: "Es lo que hay. Nos adaptamos a las circunstancias y mañana nos toca afrontar el primer partido".

Cómo afrontan el partido: "Nos hemos ganado la oportunidad de jugar unas semifinales. Tenemos la ilusión por bandera para afrontar este reto bonito y exigente".

El artículo sigue a continuación

El estado de Messi: "El Barcelona es un buen equipo que tiene a Messi. Tiene muy buenos jugadores al margen del mejor jugador del mundo. Miramos a nosotros mismos, más que mirar para afuera"

El nivel de Koundé: "Es un chico que ha progresado mucho y tiene que seguir creciendo. Ama el fútbol y su profesión y tiene una mentalidad correcta que le va a hacer seguir progresando".

Final anticipada: "Cada partido ha sido una final. Ahora hay dos partidos pero afrontamos el partido como si fuera el último. Nosotros nos lo tomamos como hay que tomarse una semifinal, pensando únicamente en el primer partido".