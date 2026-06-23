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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Lo más importante: el primer comentario de Ronaldo tras sus logros históricos

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El Don afirma que «tiene muchas ganas» de disputar el Mundial

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, celebró sus récords en el Mundial, pero recordó que «lo más importante es el trabajo en equipo y sumar los tres puntos».

Este martes marcó un doblete ante Uzbekistán y llevó a Portugal a un 5-0 en la segunda jornada del Grupo 11.

Con este doblete, se convirtió en el primer jugador en anotar en seis Mundiales, en el máximo goleador de Portugal en la competición y en el segundo futbolista de mayor edad en marcar.

Tras la victoria, el jugador afirmó: «Estoy muy contento, pero lo importante es el trabajo en equipo y conseguir los tres puntos». Además, adelantó que ya piensan en el último partido de grupo frente a Colombia.

En declaraciones a beIN Sports añadió: «Hemos trabajado duro y hemos mejorado».

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La estrella del Al-Nassr saudí añadió: «Siempre habláis de mí, pero yo solo quiero ayudar a la selección; sabemos que es una fase clave y estamos satisfechos con lo logrado».

Sobre si quiere anotar más goles en el Mundial de 2026, afirmó: «Sí, quiero marcar y confío en mi trabajo y en el del equipo».

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