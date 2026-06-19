En un clima de tensión y críticas, la selección argelina afronta un reto decisivo que va más allá de un partido y afecta al futuro de su portería en el Mundial 2026.

Tras la humillante derrota 3-0 ante Argentina en el debut del Grupo 10, los «Guerreros del Desierto» entrenan con intensidad para enfrentar a Jordania el martes 23 de junio, a las 4:00 a. m. (hora de Argelia).

El portero Luca Zidane fue uno de los puntos débiles del encuentro: su adelantamiento en el primer gol de Lionel Messi facilitó el remate, y en el segundo no acertó a blocar un disparo lejano de Alexis Mac Allister que acabó en los pies del argentino.

En el segundo, falló al intentar atajar un balón lejano de Alexis McAllister, que terminó en los pies de Messi para el 2-0. En el tercero, poco pudo hacer.

A pesar de una buena atajada en un mano a mano con Messi, su actuación global le convirtió en blanco de duras críticas. ¿Seguirá como titular ante Jordania?

Según el portal argelino “TSA Tout sur l'Algérie”, el técnico Vladimir Petković baraja sustituirlo por Melvin Mastel, guardameta del Stade Nyonnais suizo que apenas cuenta con dos encuentros internacionales.

Además, la Federación Argelina no ha incluido a Zidane en las imágenes de los últimos entrenamientos, donde sí apareció Mastel.

Sin embargo, conviene ser cautos: tampoco aparecieron estrellas como Riyad Mahrez, Ryan Aït-Nouri e Issa Mandi, así que la decisión final aún no está clara.

Luka Zidane, capaz de brillar y fallar en igual medida, está en una encrucijada: ¿confiará Petković en él para el duelo clave o apostará por una nueva cara bajo los palos?