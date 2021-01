Llanez confiesa que Wilke busca convencerlo de que juegue en Selección mexicana

El delantero mexicoamericano confesó que su compañero de equipo lo quiere en la Tricolor.

Uly Llanez es uno de los prospectos mexicoamericanos más interesantes. La temporada pasada militaba con el Wolfsburgo, siendo convocado incluso para partidos de y . Para este curso, salió cedido al Heerenveen de en busca de minutos y crecimiento profesional.

En el cuadro holandés le tocó coincidir con Teun Wilke, prometedor jugador mexicano que se desea hacerse con oportunidades en el primer equipo y que suele desempeñarse normalmente con la filial.

Llanez platicó con Marca Claro, contando que su compañero azteca constantemente busca convencerlo de jugar con el Tri: "Sí, lo veo mucho (a Wilke). Él me bromea para que vaya a jugar con . Me cae muy bien. Es muy tranquilo y muy joven".

Igualmente, confesó que sí le gustaría jugar en la , aunque no en un futuro cercano: "Es una idea que yo siempre he tenido. Cuando mi papá habla de las siempre se emociona. Aunque por ahora no. Quiero ver qué pasa en Europa y en el futuro ya se verá", aseveró.

Uly tiene 19 años y aunque ya ha sido convocado incluso a la Selección mayor de , aún podría realizar el cambio y vestir la Tricolor. Según se ha podido saber, desde Selección mexicana lo contemplarían si realiza el cambio.