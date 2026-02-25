Liverpool vs. West Ham, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Liverpool vuelve a estar en la lucha por un puesto en la Liga de Campeones, pero un West Ham en racha supondrá una amenaza para ellos en Anfield este sábado.

Aquí es donde encontrar retransmisiones en directo de Liverpool vs West Ham, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Liverpool vs West Ham, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo y USA Network.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Liverpool vs West Ham

El partido se disputa este sábado 28 de febrero a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

México: 09:00 horas

Argentina: 12:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

La racha actual del Liverpool de tres victorias en cuatro partidos de la Premier League los mantiene con opciones de terminar en puestos de Champions League, a solo tres puntos del cuarto clasificado, el Man United.

Los visitantes West Ham están en una racha de cuatro partidos invictos en la Premier League, y solo han perdido uno de sus últimos ocho encuentros en todas las competiciones. Es una mejora de forma que da al equipo, situado en el 18.º puesto, una esperanza real en su lucha por evitar el descenso. Sin embargo, los próximos partidos contra el Liverpool aquí, Fulham, Man City y Aston Villa supondrán una dura prueba de sus credenciales.

Estadísticas clave y noticias de lesiones

Alex Isak, Endo, Conor Bradley y Stefan Bajcetic son bajas de larga duración para el Liverpool. Freddie Potts está suspendido para los Hammers.

El Liverpool solo ha perdido uno de sus últimos 19 partidos de la Premier League contra el West Ham (G15 E3), ganando siete de los últimos ocho desde una derrota a domicilio por 3-2 en noviembre de 2021.

Cody Gakpo ha marcado cuatro goles en sus últimos cuatro enfrentamientos con el West Ham, pero no ha marcado en sus últimas siete apariciones con el Liverpool, anotando por última vez fuera de casa contra el Marsella a finales de enero.

El Liverpool ha ganado sus dos últimos partidos de la Premier League por 1-0. No han ganado tres seguidos sin encajar desde los tres primeros de Arne Slot al frente del club la temporada pasada, mientras que la última vez que lograron tres victorias consecutivas por 1-0 en una temporada fue en sus tres primeros partidos de 2013-14.

