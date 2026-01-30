Liverpool vs. Newcastle, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Liverpool estará decidido a volver a la senda de la victoria en la Premier League mientras reciben a Newcastle United, que también necesita una victoria.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Liverpool vs Newcastle United, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Liverpool vs Newcastle, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Telemundo, Peacock y NBC.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Liverpool vs Newcastle

El partido se disputa este sábado 31 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

El Liverpool vio su racha invicta de 13 partidos llegar a su fin cuando sucumbieron a una derrota en Bournemouth en un enfrentamiento de la Premier League, pero el equipo de Arne Slot se recuperó con una victoria contra Qarabag en la Liga de Campeones. Los Reds se encuentran ubicados en el sexto lugar en la clasificación de la Premier League, pero subirán de nuevo al cuarto lugar si aseguran una victoria sobre Newcastle, con Chelsea y Manchester United perdiendo sus partidos este fin de semana.

Mientras tanto, el Newcastle ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos, con su victoria en la Liga de Campeones contra el PSV. Las Urracas están ubicadas en el noveno lugar en la clasificación de la Premier League, a cinco puntos del Manchester United, que está en cuarto lugar. Una victoria en Anfield reviviría las esperanzas del equipo liderado por Eddie Howe de finalizar entre los cuatro primeros.

Getty Images

Noticias de lesiones y estadísticas clave

El Liverpool no contará con los servicios de Conor Bradley, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Stefan Bajcetic, Jayden Danns y Alexander Isak, quienes están recuperándose de sus respectivas lesiones. Sin embargo, los Reds se han visto reforzados por la disponibilidad de Ibrahima Konate y Curtis Jones antes del enfrentamiento de este fin de semana.

Sus visitantes, Newcastle, tienen a Fabian Schar, Valentino Livramento (Tino), Joelinton, Emil Krafth, Jamaal Lascelles, Jacob Murphy y Bruno Guimaraes en su lista de lesionados, pero Dan Burn podría regresar de una lesión contra los campeones.

El Liverpool ha ganado dos de sus últimos tres partidos contra el Newcastle, que salió victorioso en el otro juego, que fue la final de la Carabao Cup de la temporada pasada.

Getty Images

Noticias del equipo y plantillas

Forma

Historial de enfrentamientos

Clasificación