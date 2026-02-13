Liverpool vs. Brighton, FA Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Este sábado 14 de febrero, Liverpool y Brighton se enfrentan, a las 21:00 horas (tiempo de España), en un duelo válido por la cuarta ronda de la FA Cup 2025/26. El partido se disputa en Anfield Road, casa del Liverpool.

En busca de volver a levantar el trofeo, el Liverpool intenta poner fin a una sequía que dura desde 2022, año de su última conquista en la FA Cup. Un eventual título en esta temporada llevaría a los Reds a su noveno trofeo, dejando al club en solitario en la tercera posición entre los máximos campeones en la historia de la competición.

Cómo ver Liverpool vs Brighton, FA Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN. En México se puede seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select, y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Liverpool vs Brighton

El partido se disputa este sábad 14 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias y posibles alineaciones

El Liverpool intenta tomar impulso tras alternar resultados en la Premier League. Después de la derrota por 2-1 ante el Manchester City, el equipo reaccionó al vencer al Sunderland por 1-0, pero sigue fuera del top 4 del campeonato nacional. En su debut en la Copa de Inglaterra, los dirigidos de Anfield no tuvieron dificultades y derrotaron al Barnsley por 4-1.

El Brighton, por su parte, atraviesa un momento delicado. El equipo ocupa la 14.ª posición en la Premier League y no gana desde hace cinco partidos. La última victoria fue el 11 de enero, contra el Manchester United. La FA Cup surge, por lo tanto, como una oportunidad de recuperación y de aliviar la presión en la temporada.

Liverpool: Mamardashvili; Ramsay, Joe Gomez, Van Dijk y Robertson; Nyoni, Jones y Mac Allister; Chiesa, Gakpo y Ngumoha. Entrenador: Arne Slot.

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk y Kadioglu; Baleba, Hinshelwood y Gross; Diego Gómez, Welbeck y Mitoma. Entrenador: Fabian Hürzeler.

Bajas

Liverpool

Isak, Bradley, Leoni y Frimpong, todos en el departamento médico. Endo también está fuera del partido.

Brighton

Por su parte, el Brighton no contará con March, Wieffer y Webster, lesionados.

Liverpool contra Brighton alineaciones probables

Lesiones y jugadores suspendidos

Forma

