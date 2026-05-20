Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Olimpia vs Vasco da Gama en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación se detallan las opciones de canal de TV y streaming en vivo para seguir Olimpia vs Vasco da Gama. Si te encuentras viajando al extranjero y tu servicio habitual no está disponible en esa región, una VPN puede permitirte acceder a la cobertura de tu emisora local desde cualquier parte del mundo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Olimpia y Vasco da Gama se enfrentan en la Copa Sudamericana en un duelo que tiene implicaciones directas sobre el Grupo G del torneo continental.

Olivia llega a este partido desde Paraguay con una forma irregular en las últimas semanas. Los locales encadenaron una victoria y una derrota en sus compromisos más recientes, alternando actuaciones que no terminan de convencer, aunque siguen con vida en la competición sudamericana.

Vasco da Gama, por su parte, aterriza como líder del grupo y con la confianza de haber goleado a estos mismos rivales en el encuentro de ida. El club brasileño combina su participación en la Copa Sudamericana con una intensa agenda en la Serie A, lo que pone a prueba la profundidad de su plantilla.

El partido de ida ya dejó claro el nivel de ambos equipos: Vasco se impuso con autoridad por 3-0 en aquella ocasión, un resultado que obliga a Olimpia a replantear su propuesta táctica si quiere cambiar la dinámica del grupo.

La Copa Sudamericana sigue siendo un objetivo real para ambos clubes, y este enfrentamiento puede definir quién toma el control definitivo del grupo antes de la recta final de la fase de grupos.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver Olimpia vs Vasco da Gama en vivo, incluyendo el canal de TV, las opciones de streaming y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

En este momento no se dispone de información confirmada sobre lesiones, sanciones ni once probable de Olimpia para este partido. Se añadirán actualizaciones conforme el club publique novedades oficiales antes del encuentro.

Tampoco hay datos disponibles sobre bajas, suspensiones o alineación prevista de Vasco da Gama. Conviene revisar las novedades más cercanas al partido para conocer el estado real de la plantilla visitante.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Olimpia llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante Recoleta en la División Profesional, mientras que antes de eso cayeron 1-0 frente a Sportivo San Lorenzo. En la Copa Sudamericana, los paraguayos se impusieron 2-1 al Barracas Central a principios de mayo, aunque en el encuentro anterior ante Vasco sufrieron una derrota contundente por 3-0. El equipo ha marcado seis goles y encajado seis en esos cinco partidos, lo que refleja cierta fragilidad defensiva.

Vasco da Gama presenta dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una derrota por 4-1 ante Internacional en la Serie A, aunque antes de ese tropiezo encadenaron resultados positivos: una victoria 1-0 ante Atlético PR y un triunfo 2-1 sobre Audax Italiano en la Copa Sudamericana. También igualaron 2-2 con Flamengo en la liga brasileña. En total, el equipo ha anotado seis goles y recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

OLI Último partidos VAS 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Vasco da Gama 3 - 0 Olimpia 0 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente reciente entre ambos equipos es el partido de ida de esta misma fase de grupos, disputado el 30 de abril de 2026 en la Copa Sudamericana: Vasco da Gama venció a Olimpia por 3-0 jugando como local. Con solo un enfrentamiento registrado en el conjunto de datos disponible, ese resultado es el único referente directo entre los dos clubes en este momento.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa Sudamericana, Vasco da Gama ocupa el primer puesto y Olimpia el segundo. Esa diferencia en la tabla significa que los locales necesitan puntuar para no perder terreno frente al líder brasileño, mientras que Vasco puede afianzar su posición dominante en el grupo con un buen resultado.