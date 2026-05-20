Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver LDU de Quito vs Lanús en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El partido entre LDU de Quito y Lanús por la Copa Libertadores se puede ver en vivo a través de Disney+. A continuación tienes las opciones de canal de televisión y streaming disponibles para seguir el encuentro en directo.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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LDU de Quito recibe a Lanús en un duelo del Grupo G de la Copa Libertadores que tiene implicaciones directas en la clasificación para ambos clubes.

El equipo quiteño llega a este encuentro con la necesidad de sumar para escalar posiciones en el grupo. Los resultados recientes en el torneo continental no han acompañado al conjunto ecuatoriano, lo que hace de esta noche una prueba de carácter en casa.

Lanús, por su parte, ocupa la segunda plaza del grupo y sabe que una victoria consolidaría su posición. El conjunto argentino, sin embargo, atraviesa un momento irregular en la Liga Profesional, lo que añade incertidumbre sobre su rendimiento.

El historial reciente entre ambos equipos juega a favor de los visitantes. Lanús ganó el encuentro de ida de esta misma fase hace apenas tres semanas, y esa ventaja psicológica no es menor.

El partido promete intensidad desde el primer minuto. LDU necesita los tres puntos para mantenerse con opciones reales en el grupo, mientras que Lanús buscará administrar sus recursos y no comprometer lo conseguido.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el streaming disponible.

Noticias del equipo y escuadras

No hay información oficial disponible en este momento sobre bajas por lesión o suspensión en el equipo de LDU de Quito, ni tampoco se ha confirmado un once probable para este partido. Se actualizará esta sección con los datos más recientes conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el caso de Lanús, tampoco se dispone por ahora de noticias sobre el estado físico de la plantilla ni de una alineación prevista. Cualquier novedad sobre bajas o confirmaciones del técnico se reflejará aquí antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

LDU de Quito llega con tres victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco partidos. El equipo ecuatoriano viene de ganar 2-1 ante Técnico Universitario en la Serie A local, una inyección de confianza antes de este compromiso continental. En Copa Libertadores, sin embargo, el balance es más preocupante: dos derrotas en sus dos últimas salidas en el torneo, incluida la caída 2-0 ante Mirassol. En total, el equipo ha marcado siete goles y encajado cinco en ese tramo de cinco partidos.

Lanús presenta un panorama distinto pero no menos complejo. Los argentinos acumulan una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con una racha reciente que genera dudas. La derrota más llamativa fue la goleada 4-0 encajada ante Always Ready en Copa Libertadores, un resultado que contrasta con la solidez mostrada en el partido de ida frente a LDU. En liga, el equipo no ha podido ganar en sus tres últimas presentaciones.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo el 28 de abril de 2026 en el partido de ida de esta misma fase de la Copa Libertadores, con victoria de Lanús por 1-0 como local. En el historial de los últimos cinco duelos, el conjunto argentino acumula tres victorias por una de LDU de Quito, con un empate. Los cruces anteriores entre ambos equipos se remontan a la Copa Sudamericana 2024, donde Lanús también se impuso en el cómputo global de la eliminatoria.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa Libertadores, Lanús marcha segundo y LDU de Quito ocupa la tercera posición. El resultado de este partido puede alterar directamente el orden en la tabla y condicionar las opciones de clasificación de ambos equipos.