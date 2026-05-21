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Cómo ver CSD Macara vs Alianza Atletico en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación te indicamos las opciones de canal de TV y live stream disponibles para seguir este partido. Disney+ tiene los derechos de emisión del encuentro y puedes acceder al partido directamente desde su plataforma.

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CSD Macara recibe a Alianza Atlético en un duelo del Grupo A de la Copa Sudamericana que llega en un momento decisivo para ambos clubes en la fase de grupos.

Macara llega a este partido en una posición privilegiada dentro del grupo, pero con señales de alerta tras una derrota contundente ante Independiente del Valle en la liga ecuatoriana. El equipo local necesita recuperar la solidez que mostró precisamente frente a este mismo rival hace apenas tres semanas.

Alianza Atlético, por su parte, atraviesa un momento irregular. Los peruanos alternaron victorias en su liga doméstica con derrotas en el torneo continental, y llegan a este encuentro buscando revertir el resultado de la ida.

El historial reciente entre estos dos equipos es corto pero elocuente: Macara ganó el único antecedente registrado, un 2-0 en condición de visitante en la primera vuelta del grupo. Alianza sabe que necesita mejorar esa cifra para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Con Macara liderando el Grupo A y Alianza ocupando la última posición, el contexto del partido no puede ser más claro: los locales defienden su ventaja, los visitantes necesitan ganar sí o sí.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, el canal de televisión disponible y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no se dispone de información oficial sobre bajas, lesiones o sanciones en el equipo de CSD Macara. Se actualizará la alineación probable y las novedades del plantel a medida que se acerque la hora del partido.

En el caso de Alianza Atlético tampoco hay datos confirmados sobre posibles ausencias ni sobre el once titular previsto. Cualquier novedad relevante será incorporada antes del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

CSD Macara llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante Independiente del Valle en la Serie A ecuatoriana, aunque antes de ese tropiezo había ganado fuera de casa frente a Manta. En la Copa Sudamericana, el equipo acumula cuatro puntos de los últimos dos partidos del grupo, con una victoria y un empate ante Tigre.

Alianza Atlético registra dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los peruanos ganaron con comodidad su partido más reciente, un 2-0 ante ADC Juan Pablo II en la Primera División, pero en el torneo continental su rendimiento ha sido más discreto: perdieron ante América de Cali y ante el propio Macara en la primera vuelta. En total, el equipo visitante ha marcado nueve goles y encajado seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

DMA Último partidos ALA 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Alianza Atletico 0 - 2 CSD Macara 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 1 de mayo de 2026, cuando Alianza Atlético recibió a CSD Macara en la primera jornada de la Copa Sudamericana y cayó por 0-2. Ese resultado convierte a Macara en el único equipo que ha ganado en los enfrentamientos registrados entre ambos, con dos goles a favor y ninguno en contra.

Clasificación

En el Grupo A de la Copa Sudamericana, CSD Macara ocupa la primera posición mientras que Alianza Atlético se encuentra en el cuarto y último lugar. La diferencia de posiciones refleja el contraste de trayectorias entre ambos equipos en esta fase del torneo.