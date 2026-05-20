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Cómo ver Boston River vs O'Higgins en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Boston River y O'Higgins se vuelven a encontrar en la Copa Sudamericana, esta vez con el conjunto uruguayo como local. El duelo corresponde al Grupo C del torneo continental y llega en un momento de alta tensión para ambos equipos.

Boston River atraviesa un momento irregular. El equipo de Montevideo mezcla resultados en la liga local con una campaña continental que no termina de arrancar, y la presión de jugar en casa complica aún más el escenario.

O'Higgins, en cambio, llega con mayor confianza tras su paso reciente por este mismo grupo. El conjunto chileno ha mostrado solidez defensiva en sus compromisos de Sudamericana y buscará sumar puntos que consoliden su posición en la tabla.

El partido tiene un peso especial para Boston River: los uruguayos necesitan revertir la dinámica de sus últimos resultados en el torneo y aprovechar la localía para mantenerse con vida en la competencia.

Para O'Higgins, un buen resultado fuera de casa reforzaría sus aspiraciones de avanzar desde el grupo. El equipo de Rancagua sabe que la regularidad en esta fase es determinante.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Por el momento no se dispone de información oficial sobre bajas, lesiones o suspensiones en ninguno de los dos equipos. Tampoco se han publicado alineaciones probables para este partido. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Boston River llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 ante Cerro en la Primera División uruguaya, aunque esa buena actuación no borra los tropiezos previos: una derrota 2-1 ante Deportivo Maldonado y una caída por 4-2 ante Millonarios en la propia Copa Sudamericana. En total, el equipo ha marcado once goles y encajado nueve en ese tramo, lo que refleja una cara ofensiva activa pero una fragilidad defensiva evidente.

O'Higgins presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto chileno perdió 1-0 ante Universidad de Concepción el pasado 16 de mayo, su resultado más reciente, pero antes había firmado un empate sin goles ante São Paulo en Sudamericana y cosechado victorias ante CD Nublense y Cobresal en el torneo local. En sus cinco partidos ha marcado cinco goles y encajado cuatro, con una tendencia a mantener partidos ajustados en el plano continental.

Historial de Enfrentamientos Directos

BOR Último partidos OHI 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria O'Higgins 2 - 0 Boston River 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente registrado entre ambos equipos en los últimos encuentros tuvo lugar el 29 de abril de 2026, cuando O'Higgins venció a Boston River por 2-0 en partido de Copa Sudamericana disputado como local. Ese resultado sitúa al conjunto chileno como único ganador en los cruces documentados entre ambas escuadras.

Clasificación

En el Grupo C de la Copa Sudamericana, O'Higgins ocupa la segunda plaza, mientras que Boston River se encuentra en la cuarta posición. La diferencia de puntos entre ambos otorga al duelo un carácter decisivo para las aspiraciones uruguayas de seguir en competencia.