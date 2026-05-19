Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Boca Juniors vs Cruzeiro en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Podría generarse una comisión si te registras a través de uno de nuestros enlaces. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles para seguir este partido de la Copa Libertadores. Si te encuentras fuera de tu país de residencia, puedes acceder a tu plataforma habitual mediante una Red Privada Virtual (VPN) para evitar restricciones geográficas.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Boca Juniors recibe a Cruzeiro en un duelo del Grupo D de la Copa Libertadores que llega en un momento delicado para el equipo xeneize. La Bombonera será el escenario de un partido que Boca no puede permitirse perder.

El conjunto de Buenos Aires atraviesa un tramo de forma preocupante. Tres derrotas en sus últimos cinco partidos, incluida una caída ante el propio Cruzeiro hace apenas unas semanas, han dejado al equipo en una posición comprometida dentro del grupo.

Cruzeiro llega desde Brasil con la confianza de quien ya sabe lo que es ganar en este enfrentamiento. El empate ante Palmeiras en la Serie A y dos victorias consecutivas antes de ese resultado muestran a un equipo que compite con solidez en varios frentes.

Para Boca, el partido es una oportunidad de revertir una dinámica negativa en casa. La presión de La Bombonera puede ser un factor, aunque el historial reciente entre ambos clubes no favorece al equipo local.

En la tabla del Grupo D, Cruzeiro ocupa la segunda posición mientras Boca figura tercero, lo que convierte este partido en un duelo directo con implicaciones inmediatas en la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de TV y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no hay información oficial disponible sobre bajas por lesión ni sanciones en el equipo de Boca Juniors, ni tampoco se ha confirmado un once probable para este partido. Lo mismo ocurre con Cruzeiro, cuyo cuerpo técnico no ha facilitado datos sobre el estado de su plantilla. Esta sección se actualizará con las novedades más recientes conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Boca Juniors llega a este partido con dos victorias, una derrota y dos derrotas adicionales en sus últimos cinco compromisos, un balance que refleja la irregularidad del equipo en las últimas semanas. Su resultado más reciente fue una derrota en casa ante Huracán por 2-3 en la Liga Profesional, y antes de eso cayó ante Barcelona SC en la Copa Libertadores sin marcar. Sus dos victorias llegaron frente a Central Córdoba de Santiago y Defensa y Justicia, esta última con un contundente 0-4.

Cruzeiro presenta una imagen más estable: dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo brasileño igualó 1-1 ante Palmeiras en su último partido de la Serie A, y antes de eso venció a Goiás y al Bahia. Su único tropiezo fue una derrota por 1-3 ante Atlético MG, aunque ese resultado quedó enmarcado entre resultados positivos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre estos dos clubes inclina la balanza hacia Cruzeiro. El encuentro más reciente, disputado en abril de 2026 por la Copa Libertadores, terminó con victoria del conjunto brasileño por 1-0 como local. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, Cruzeiro acumula tres victorias por una de Boca, con un empate en el medio, lo que convierte a los visitantes en el equipo dominante de esta serie en los últimos años.

Clasificación

En el Grupo D de la Copa Libertadores, Cruzeiro marcha segundo y Boca Juniors tercero, por lo que este duelo directo tiene un peso específico claro en la pelea por los puestos de clasificación.