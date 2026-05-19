Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Always Ready vs Mirassol en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles para seguir Always Ready vs Mirassol. El partido se puede ver a través de Disney+ y VIX, disponible en Prime Video. Si estás viajando y no puedes acceder a tu servicio habitual de streaming, una VPN puede ayudarte a conectarte desde otro país donde el partido esté siendo emitido. Consulta los términos y condiciones de tu plataforma antes de utilizarla.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Always Ready recibe a Mirassol en un partido del Grupo G de la Copa Libertadores. El conjunto boliviano necesita sumar para no quedar descolgado del liderato, mientras que el club brasileño llega con la confianza de ocupar la primera posición del grupo.

Always Ready atraviesa un momento irregular. El equipo de La Paz encadenó dos victorias seguidas en liga y copa antes de caer ante The Strongest en su último compromiso doméstico, y la presión de competir en dos frentes se ha notado en la consistencia de sus resultados.

Mirassol, en cambio, llega en un estado de forma notable. El conjunto paulista suma tres victorias en sus últimos cinco partidos y viene de ganar al Red Bull Bragantino en copa, lo que confirma que el bloque trabaja con una solidez real más allá del torneo continental.

El historial reciente entre ambos favorece al visitante. Mirassol ya venció a Always Ready por 2-0 en el partido de ida de esta misma fase, resultado que coloca al equipo boliviano en una posición delicada si quiere seguir con opciones en el grupo.

Para Always Ready, este partido es una oportunidad de reacción en casa. Para Mirassol, un empate o una victoria consolidaría su liderato y prácticamente aseguraría su avance en la competición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo canal de TV, transmisión en vivo y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

No hay información confirmada sobre bajas ni sanciones en el equipo de Always Ready de cara a este partido. Tampoco se ha publicado un once inicial proyectado. Los datos se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

Mirassol tampoco ha confirmado novedades en su plantilla. No constan lesionados ni suspendidos entre los visitantes en este momento. Se espera más información a medida que se aproxime el encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Always Ready llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante The Strongest en liga, y antes de eso empató sin goles frente a Independiente Petrolero. En el plano continental, el equipo boliviano goleó al Lanús por 4-0, una de sus actuaciones más sólidas del tramo reciente. En total, el equipo ha marcado siete goles y encajado dos en ese período, aunque los dos tropiezos más recientes muestran cierta falta de regularidad.

Mirassol presenta un rendimiento más consistente, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante Atlético MG en la Serie A, aunque antes de eso había encadenado tres victorias consecutivas. Entre ellas destaca el triunfo por 2-0 ante LDU de Quito en la Copa Libertadores y la victoria por 2-1 ante Red Bull Bragantino en copa. El equipo ha marcado ocho goles y encajado seis en ese tramo, con una dinámica ofensiva que mantiene al conjunto en buenas condiciones para competir.

Historial de Enfrentamientos Directos

REA Último partidos MIR 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Mirassol 2 - 0 Always Ready 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 29 de abril de 2026, cuando Mirassol venció a Always Ready por 2-0 en el partido de ida de esta misma fase de la Copa Libertadores, con el conjunto brasileño como local. Con ese único encuentro registrado en el historial reciente, Mirassol parte con ventaja moral y de resultado agregado de cara a este cruce.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa Libertadores, Mirassol lidera la clasificación y llega a este partido con la posibilidad de certificar su dominio en el grupo. Always Ready, en cambio, ocupa la última posición, lo que convierte este encuentro en un partido decisivo para el conjunto boliviano si quiere mantenerse con opciones de avanzar en el torneo.