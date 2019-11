Listos los árbitros de la Jornada

La Jornada 18 ya tiene los nombres de los colegiados designados para los diferentes encuentros.

La Liga Nacional de Guatemala continúa en marcha, y fueron anunciados los árbitros que dirigirán las acciones de los partidos a lo largo de la jornada.

Walter López llevó autoridad en el partido entre Cobán y Municipal, Raúl Gamarro del Comunicaciones vs Guastatoya, Julio Luna estará en el Sanarate vs Malacateco, Fridel Castañeda en el Santa Lucía vs Xelajú, Mario Escobar en el Siquinalá vs Antigua y Amner Escobar en el Mixco vs Iztapa.

El torneo se reanuda luego de el receso por la Fecha FIFA, en el que tuvo actividad la Selección de Guatemala tanto en Liga de Naciones de la Concacaf como en un partido amistoso. Los Cremas terminaron líderes en la fase de grupos, sin un solo partido y sin haber recibido ningún gol.