Lisandro Pohl no tiene contacto con Rodolfo Zelaya

El dirigente del Alianza no ve cercano el regreso del goleador salvadoreño.



Lisandro Pohl, director ejecutivo del Alianza FC, no mira cercano el regreso de Fito Zelaya al equipo blanco, es más, según indicó, el jugador tendría en la mira jugar en otra liga, pero no en la salvadoreña, según fuentes cercanas al delantero que no tiene claro su futuro en la .



En conversación con el programa radial “Los Provocadores”, el directivo de los paquidermos dijo: “La verdad nada, lo que me entero es por medio de los medios. No tengo ninguna comunicación al respecto. Con él no hemos hablado, la verdad una vez desde que se fue en todo el año no hemos tenido comunicación”.



“Le conviene quedarse allá( ), se movió con toda su familia, tiene su residencia. Siempre es una opción (Alianza) pero tampoco es así de fácil, esto es una negociación, tenemos que ver cómo está en lo físico sus pretensiones, no es algo en automático tampoco”, indicó Pohl.