Lionel Messi se acerca a la mágica barrera de los 100 goles con el Inter Miami

Lionel Messi marcó para el Inter Miami en la madrugada del sábado al domingo. Parecía que iba a ser el gol de la victoria, pero Nashville tenía otros planes. El líder de la Conferencia Este de la MLS empató el partido en el tiempo de descuento: 2-2.

El Inter Miami solo había ganado uno de sus últimos seis partidos antes del duelo estelar contra Nashville. Como consecuencia, Messi y compañía se habían quedado claramente rezagados en la lucha por el liderato.

El equipo local ya se vio por detrás en el marcador a los cuatro minutos, pero puso las cosas en orden, incluido un gol de Messi. La estrella argentina marcó con un disparo desde el borde del área penal. Fue el tanto número 99 en 114 partidos con el Inter Miami.

El Inter Miami parecía que por fin iba a volver a ganar. Por eso fue un duro golpe cuando Sam Surridge empujó el 2-2 en el tiempo añadido. De este modo, Nashville sigue con nueve puntos de ventaja sobre su perseguidor de Florida, con nueve jornadas aún por disputarse.

Messi lidera la tabla de goleadores de la MLS de 2026 con diecinueve tantos. Además, es la tercera temporada consecutiva en la que el mediapunta de 39 años alcanza al menos diez goles en suelo estadounidense.