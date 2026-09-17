Lionel Messi marca un golazo y alcanza un hito especial

Lionel Messi alcanza los 100 goles con la camiseta del Inter Miami. El mediapunta, de 39 años, logró el hito en la final de la Campeones Cup ante el mexicano Cruz Azul, que se saldó con una victoria por 2-0.

El ganador de la MLS se mide cada año desde 2018 al campeón de la Primera División mexicana. Así, el Inter Miami se enfrentó al Cruz Azul y el partido se disputó en el estadio del club del sur de Florida.

Messi abrió el marcador en el minuto 24 con un cabezazo, a pase de Luis Suárez. Para la estrella argentina fue su gol número 100 en su aparición número 115 con el Inter Miami.

Tras el descanso, Messi ejerció de asistente. A la salida de su medido saque de esquina, Casemiro marcó de cabeza, dejando encarrilada la victoria final en la Campeones Cup.

Para el Inter Miami, es la primera vez en la historia del club que conquista la Campeones Cup. Antes que Messi y compañía, ya lo habían logrado, entre otros, Atlanta United, Columbus Crew, New York City FC y Club América.

Ahora el foco vuelve a estar en la MLS, donde el Inter Miami debe remontar una desventaja de nueve puntos respecto al líder, Nashville. En la madrugada del domingo al lunes llegará el partido en casa ante San Diego FC.