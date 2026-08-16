Lionel Messi comete un error en el Inter Miami y cae por un amplio marcador

Inter Miami perdió por goleada en la madrugada del sábado al domingo ante Nashville SC. En Nashville, el equipo de Lionel Messi cayó por 4-1. La estrella argentina falló un penalti.

El conjunto local se adelantó ya al cuarto de hora. Andy Najar cabeceó con clase al fondo de la red, en el segundo palo, un centro tenso: 1-0.

Cinco minutos después, Messi tuvo la oportunidad de empatar para su equipo después de que Luis Suárez fuera derribado dentro del área.

El argentino ejecutó desde los once metros, pero sacó un disparo flojo y raso a la izquierda, que pudo ser detenido con facilidad. En el rechace marcó Reguilón, pero entró demasiado pronto, así que el gol no subió al marcador.

Finalmente, Inter Miami logró empatar contra el desarrollo del partido. Telasco Segovia se zafó de su rival con una gran maniobra y definió en la escuadra lejana.

Sin embargo, en la segunda parte Nashville pasó por encima de Inter Miami por completo. Gracias a Hany Mukhtar (dos veces) y Sam Surridge, el 4-1 definitivo ya lucía en el marcador a los 63 minutos.

Gracias a esta victoria, Nashville lidera con firmeza la Conferencia Este. Tras 19 partidos, el club suma 43 puntos. Inter Miami es segundo con 38 puntos en el mismo número de encuentros.