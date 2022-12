Lionel Messi anunció que sigue en la Selección argentina: "Quiero seguir siendo campeón del mundo"

El astro rosarino pudo lograr su tan ansiado objetivo y dio pistas sobre su futuro con la celeste y blanca.

Después de casi veinte años de carrera y cinco participaciones en el máximo evento, Lionel Messi pudo conseguir la Copa del Mundo con Argentina. El astro cerró un evento que lo tuvo como el mejor jugador, dejando perlas destacadas en cada juego.

En la final ante Francia marcó dos goles y su penal. Tras el 3-3 en los 120 minutos, el combinado albiceleste ganó 4-2 desde los doce pasos para bordarse su tercera estrella dorada. "Esta es la más deseada por cualquier jugador, es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de conseguir todo en mi carrera y esta me faltaba", comentó Leo.

Además, el rosarino agregó que muy pronto quiere pisar el país para festejar con todos: "se hizo desear pero es lo más lindo que hay. Mirá lo que es, es hermosa. Es impresionante, la deseaba muchísimo, alguna vez dije que Dios me la iba a regalar y presentía que era esta. Sufrimos un montón pero lo conseguimos. Ahora a disfrutar, tengo ganas de estar en Argentina para disfrutar la locura que va a ser eso".

Y con respecto a los rumores sobre su supuesto final de carrera, al menos en Argentina, dejó varias pistas: "Quería cerrar mi carrera con esto, no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas, cerrar casi mi carrera, mis últimos años de esta manera es impresionante", dijo y agregó: "pude conseguir Copa América, Mundial, tanto que luché en toda mi carrera y se me dio en el final. Me encanta el fútbol, disfruto estar en la Selección, con este grupo. Quiero seguir viéndonos siendo campeón del mundo".

Entonces, al parecer, hay Lionel Messi para rato.