Lineker: ¡No entendí en absoluto lo que hizo Tuchel ante Messi!

El exdelantero inglés Gary Lineker criticó al seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, tras la derrota 2-1 ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026.

En declaraciones a la prensa, el exjugador del Barcelona afirmó que el repliegue de los «Tres Leones» fue incomprensible y que, ante un jugador como Lionel Messi, hacía falta un marcaje estrecho y otra estrategia defensiva.

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Linecker declaró: «Me pareció totalmente incomprensible que se replegaran de esa manera. ¡Tenían delante al mejor futbolista de la historia!».

Y añadió: «Él (Messi) es el máximo goleador de la historia del Mundial y el jugador con más asistencias en el torneo, y cuando se desplaza a la derecha, juegas con cinco atrás y, aun así, no sales a marcarlo de cerca, ¡ni le pones un hombre encima!».

Inglaterra se adelantó con el gol de Anthony Gordon en el 55’, pero Argentina igualó en el 85’ con un disparo de Enzo Fernández y ganó en el 92’ con un cabezazo de Lautaro Martínez, ambos asistidos por Messi.

Ahora Inglaterra se prepara para jugar por el tercer puesto contra Francia, mientras que España disputará la final ante Argentina.



