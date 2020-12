Lillini: "Las finales no se juegan, se ganan. Y eso es lo que vamos a hacer"

El técnico de Universidad Nacional se mostró muy contento por el triunfo de su equipo contra Cruz Azul.

Una buena parte del éxito de Pumas en el Guardianes 2020 se debe a Andrés Lillini. El entrenador argentino dejó su puesto en las fuerzas básicas y asumió el timón del primer equipo dos días antes del inicio del campeonato, haciendo un trabajo sobresaliente que lo tiene en la gran final.

Al finalizar el épico partido de semifinales donde Universidad Nacional ganó 4-0 y se coló a la final, el estratega mostró su beneplácito, elogiando a sus jugadores y asegurando que se van a llevar el octavo título a sus vitrinas.

“Es una felicidad que me supera. Dimos un paso muy importante. Yo dije que iba a jugar la Final, me veía. Las finales no se juegan, se ganan. Y eso es lo que vamos a hacer".

Igualmente, elogió las condiciones de sus jugadores y la mística de la institución que defiende, acostumbrada a nunca dar nada por perdido: “El futbolista de Pumas es de una raza diferente y por eso todo podía suceder, que la gente confíe, nunca nos den por vencidos, es la enseñanza que dejamos", acotó para cerrar.