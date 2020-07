¿Por qué la Liga MX tiene partidos en jueves y cuáles son?

La agenda del certamen contempla un total de 10 juegos a lo largo de la temporada regular del A2020.

La Liga MX está en constante evolución para poder brindarle al aficionado la mejor experiencia posible. Por ello, el campeonato tiene una modificación importante desde el semestre pasado y ahora también en el Apertura 2020. Ahora, algunas jornadas empezarán antes con los partidos de jueves por la noche del balompié nacional.

El pasado 12 de julio se hizo oficial el calendario del torneo para el segundo semestre del año. El balón comienza a rodar para la Jornada 1 en San Luis el 23 de dicho mes con el compromiso entre San Luis y Juárez FC.

📘 Manual para entender las mudanzas forzosas de un club con 40 años a una 🏝 a más de 6⃣0⃣0⃣ km de distancia sin tradición para el ⚽: la turbulenta historia del @MazatlanFC



📝@JPLopez_19 https://t.co/8L2nPoNlTc — Goal en español (@Goal_en_espanol) June 18, 2020

De acuerdo con la , este cambio en el esquema de competencia está enfocado a que los aficionados puedan disfrutar del futbol mexicano en días no habituales. Además, como no habrá ingresos por taquilla hasta nuevo aviso cuando baje un poco la pandemia por coronavirus, la idea es que la mayoría de los encuentros no se empalmen entre sí en cuanto a horarios.

Más equipos

En Goal te contamos cuándo serán los partidos de jueves y quienes serán sus protagonistas:

¿QUÉ PARTIDOS DE LA LIGA MX SERÁN EN JUEVES?

El primer duelo se juega en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. De hecho, los potosinos son los que más ocasiones le tocará ser locales ese día (3) y el que más verá acción (4) en total. Acá te decimos el resto: