Un campeón histórico de la Liga Jawwy de Élite (la liga saudí sub-21) está cerca de abandonar el Al-Ittihad durante el actual mercado de fichajes de verano.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" señaló que el Al-Ittihad llegó a un acuerdo con el Al-Ettifaq para realizar un intercambio en calidad de cedidos, por el cual su joven delantero Talal Haji se marchará a cambio del fichaje del portero Faisal Al-Shamri.

Haji dejará el Al-Ittihad tras lograr un registro histórico la temporada pasada en la Liga Jawwy de Élite, al convertirse en el primer jugador en marcar 6 goles ("doble hat-trick") en un solo partido de la competición.

El "doble hat-trick" del jugador de 19 años se produjo en la victoria por 7-1 ante el Al-Bukayriyah, el pasado 8 de marzo, en la decimoctava jornada de la liga saudí sub-21.

El nombre de Haji destacó con el Al-Ittihad hace cerca de 3 años, concretamente en el verano de 2023, cuando fue ascendido al primer equipo, en el mismo momento en que se cerró el fichaje del delantero francés Karim Benzema procedente del Real Madrid.

En su primera temporada, y cuando tenía solo 16 años, Haji logró participar en 13 partidos, dos de ellos completos en los que suplió la ausencia de Benzema, y durante esos encuentros marcó dos goles y dio 3 asistencias.

Sin embargo, el nivel del joven delantero saudí bajó después, lo que obligó al Al-Ittihad a cederlo a las filas del Al-Riyadh en 2025, pero solo marcó un único gol en 15 partidos.

Cabe recordar que el mercado de fichajes de verano se extiende en la liga saudí sub-21 hasta el próximo 20 de septiembre, después de haber finalizado en la Liga Roshn el día 6 del mismo mes.