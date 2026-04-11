Lewandowski recibe una oferta oficial para decidir su futuro

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, ha recibido una oferta oficial para definir su futuro en el club.

Su contrato expira el próximo verano, por lo que podría fichar gratis



por otro club.

Según Mundo Deportivo, el Barça le ha hecho una oferta oficial para renovar.

La propuesta azulgrana incluye una prórroga de un año con una notable rebaja salarial, dado que el jugador cumplirá 38 años en agosto.

El jugador ha respondido que decidirá a finales de este mes.

Su agente, Pini Zahavi, se reunió esta semana en Barcelona con representantes del club para conocer los detalles.





Varios clubes presionan desde hace semanas para ficharlo.

Ahora el jugador y su familia analizarán las propuestas del Milan —que ha intensificado la presión en las últimas horas—, la Juventus, el Chicago Fire y varios clubes saudíes.

Su prioridad es seguir en Barcelona, donde disfruta de una vida estable con su familia, aunque eso signifique rechazar ofertas económicamente más atractivas.

Lewandowski, conocido por su carácter competitivo, aceptaría un papel secundario en el Barça si el club ficha a un delantero de primer nivel como titular. Por eso quiere conocer el proyecto deportivo futuro del club. Y



no todo se reduce a cuestiones



económicas.