Lewandowski: "No me siento un gurú para los jóvenes"

El delantero atendió a los medios de comunicación en la previa del Polonia-Países Bajos.

Lewandowski ha caído de pie en el Barça. Aunque no ha sido ninguna sorpresa, el delantero polaco ha comenzado como un cohete en su inicio con los blaugranas y ha sumado 11 goles en sus primeros 8 partidos antes de este parón de selección.

Precisamente el delantero habló sobre su llegada en la rueda de prensa de la selección polaca antes de enfrentarse en la Nations League frente a Países Bajos y Gales. "Me siento genial en Barcelona. La adaptación ha sido muy buena. Sé que no fue fácil llegar aquí, pero ahora estoy en el Barça, que es donde quería estar, y eso es lo más importante".

El atacante se mostró contento por el conocimiento que está adquiriendo en su nueva aventura: "Estoy aprendiendo cómo es el funcionamiento de otro club. Estas son experiencias nuevas y muy interesantes. Tener la oportunidad de estar en clubes de este tipo es un valor añadido. No solo para los próximos meses y años, sino para toda la vida".

Sobre los jóvenes del Barça, Lewandowski reconoció que trata de ayudarlos en lo que puede: "No me siento como su gurú. Están bien informados, dispuestos a hablar y no tienen vergüenza en preguntar lo que sea. Comparto mi conocimiento y mi experiencia con ellos. Ellos ya muestran grandes habilidades y mejorarán rápidamente".

“Recordemos que hay algunos jugadores experimentados en Barcelona, y yo no pertenezco solo a los mayores o al grupo de jóvenes. Al llegar nuevo al equipo quiero tener un buen contacto con todos”, afirmó el polaco.

Sobre la hinchada culé, quiso tener palabras de agradecimiento: "No me esperaba que la afición del Camp Nou ya cantara canciones con mi nombre tan pronto. Me hace sentir como si llevara más tiempo aquí del que en realidad llevo".

Como no podía ser de otra forma, Lewandowski también habló de la selección: "Cuando vengo a Polonia siempre tengo una sonrisa en la cara. El hecho de que muchas cosas hayan cambiado en los últimos meses no afecta a lo personal. Siempre estoy feliz de participar con mi país. Estos son siempre buenos momentos".