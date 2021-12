Lewandowski: "El discurso de Messi en la gala del Balón de Oro me conmovió"

Ya pasaron varias semanas desde que Lionel Messi fue anunciado como el ganador del Balón de Oro 2021. La decisión no dejó del todo conforme a Robert Lewandowski, uno de los grandes aspirantes a recibir el premio debido a su gran nivel con el Bayern Munich y por tratarse del mejor delantero de este año calendario con un total de 64 goles y 10 asistencias antes de la entrega del prestigioso galardón.

El atacante polaco reconoció que no lo pasó bien tras no conquistar el Balón de Oro. Sin embargo, asegura que ahora lo ve desde otra perspectiva y se siente afortunado por haber estado en el centro de atención al tratarse de uno de los tres finalistas. También se pronunció sobre las palabras que le dedicó Messi cuando recibió el premio y agradeció al argentino por haberle hecho dicho reconocimiento en público.

¿CUÁL FUE EL DISCURSO DE MESSI?

El delantero polaco lo ganó absolutamente todo en 2020, pero la entrega del premio se suspendió por el inicio de la pandemia de COVID-19. Messi, reconociendo la superioridad del 9 en ese periodo, dijo las siguientes palabras: "Quiero decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Te mereces tu Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador. Creo que France Football debería darte tu Balón de Oro y tenerlo como te mereciste. Ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa".

LA RESPUESTA DE LEWANDOWSKI

En diálogo con el diario Bild, Lewandowski se refirió al discurso de Messi y lo mucho que le conmovió escuchar las palabras del crack de PSG. "Su discurso en el acto de París, en el que expresó que, en su opinión, me merecía el Balón de Oro 2020, me conmovió y me hizo feliz de verdad. Respeto y aprecio a Lionel Messi más allá de toda medida y una vez más lo felicito por ganar el Balón de Oro 2021".

A pesar de reconocer la tristeza que le produjo no ganar el premio, Lewandowski asegura que ahora lo ve desde otra perspectiva. "El solo hecho de poder estar disputando el puesto con él es para mí un indicador de mi propio nivel. Yo lo aprecio mucho, me hace sentir muy orgulloso, pero dentro de mí sentí una tristeza que no fue de un día o dos sino de bastantes más".

🗣️ "En casa había solo seis... ¿¡Cuándo te lo ganaste!?" 😱



La sorpresa de Thiago Messi al ver que su papá había ganado el Balón de Oro por séptima ocasión ⚽🤩pic.twitter.com/HxgvYjcJ4V — GOAL en español (@Goal_en_espanol) December 4, 2021

El goleador del Bayern Munich estuvo al lado de Leo durante la gala y aun así no intercambiaron muchas palabras, principalmente por la barrera del idioma. No obstante, Lewandowski reveló que Kylian Mbappé, quien estaba cerca de ellos, se ofreció como traductor entre ambos y facilitó la comunicación.

"Solo pude hablar unas pocas palabras con Leo directamente porque mi español no es muy bueno. Pero Kylian estaba sentado a su lado: pude hablar con él en inglés, luego él tradujo para Leo. Fue realmente una gran noche", dijo Lewandowski, quien desde entonces no ha bajado el rendimiento y apunta nuevamente a pelear por este tipo de premios en el próximo año.