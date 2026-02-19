Lecce vs. Inter de Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Entre el partido de ida y el de vuelta contra el Bodo Glimt, el Inter irá a Lecce para la vigesimosexta jornada de la Serie A. Tras la derrota por 3-1 en Noruega, los nerazzurri quieren reaccionar de inmediato y, sobre todo, mantener la racha de victorias en el campeonato que les ha permitido ponerse a siete puntos del Milan, segundo en la clasificación.

El Lecce recibe al Inter en un momento muy positivo, dado que el equipo de Eusebio Di Francesco llega tras dos victorias.

Cómo ver Lecce vs Inter de Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, Paramount+, DAZN y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Lecce-Inter de Milán: hora de inicio

Serie A - Serie A Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

El partido se disputa este sábado 21 de febrero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Via del Mare.

México: 11:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Noticias del Lecce

En el Lecce están fuera por lesión Berisha M., Camarda, Gorter y Perez M. En ataque debería jugar Cheddira; duda a la izquierda entre Sottil y Banda.

Noticias sobre el Inter de Milán

Chivu pierde a Lautaro Martínez por lesión y tampoco tendrá a Barella y Calhanoglu, sancionados (y el turco también con un problema físico). Con respecto a la Champions volverán Bisseck, Dimarco y Thuram como titulares.

PROBABLES ALINEACIONES LECCE-INTER DE MILÁN

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Entrenador: Di Francesco.

Inter de Milán (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Entrenador: Chivu.

Forma

Periodo de forma brillante para el Lecce, que ha vencido consecutivamente a Udinese y Cagliari, saliendo momentáneamente de la zona de descenso: el Inter dio un paso en falso en la Champions, pero en la liga no está fallando, seis victorias seguidas.

Partidos entre los dos equipos

Clasificación