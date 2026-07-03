Leao: «Una temporada muy complicada, con muchas lesiones»

Tras el Portugal-Croacia, Rafael Leão atendió a la prensa sobre su estado físico y el de Diogo Jota.

Fue uno de los mejores de Portugal, que derrotó a Croacia en Toronto en los octavos del Mundial. No solo por su asistencia a Gonçalo Ramos en el 94, sino por ser, desde el inicio, el más peligroso de su equipo; por eso Roberto Martínez lo mantuvo los 90 minutos. Tras el encuentro, Leão atendió a la prensa en la zona mixta.





«He tenido una temporada muy complicada en cuanto a lesiones y, en un partido de esta intensidad, solo fue cuestión de cansancio. Pero cuando el equipo tiene este espíritu, el cansancio desaparece y aguanté hasta el último minuto. Incluso con el cansancio en la pierna derecha, conseguí dar la asistencia. Todos remábamos en la misma dirección y eso es lo que nos dio la victoria. Creímos en ello desde el principio. Hubo un factor adicional que resultó crucial: Diogo Jota, que siempre está con nosotros y nos ayudó también en esto».







