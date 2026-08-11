La defensa del Real Madrid se ha convertido en la mayor fuente de preocupación para el técnico portugués José Mourinho, después de que los primeros partidos amistosos del equipo dejaran al descubierto evidentes lagunas defensivas, lo que llevó al director técnico a intensificar sus conversaciones con los jugadores y a revisar los errores que aparecieron antes del inicio de la nueva temporada.

Según un informe publicado por el sitio español "Defensa Central", Mourinho mostró su enfado por el gol que el Real Madrid encajó ante el Ferencváros, al considerar que la forma en la que Dean Huijsen y Antonio Rüdiger gestionaron la jugada no fue aceptable, y exigió a la pareja que debía elevar su nivel antes del comienzo de las competiciones oficiales.

Mourinho dirigió un mensaje claro a los defensas tras el partido, diciendo: "Necesito que mejoréis vuestro rendimiento. Ese gol contra el Ferencváros es inaceptable", antes de volver a analizar la jugada de forma más calmada, subrayando que el gol llegó como consecuencia de un error en el movimiento defensivo que se debería haber evitado en condiciones normales.

Los temores de Mourinho se multiplicaron después de que la portería del Real Madrid se viera batida en los dos partidos amistosos que el equipo disputó como preparación para la temporada, ya que los errores no se limitaron a los suplentes o a los elementos jóvenes, sino que también aparecieron con nombres que son firmes candidatos a jugar de titulares, lo que llevó al entrenador a considerar que el problema necesita una solución urgente.

Mourinho cambia sus prioridades

Ante estos temores, el fichaje de un nuevo central pasa a ocupar un lugar destacado en los planes del Real Madrid si la directiva decide entrar en el mercado de fichajes, ya que los datos indican que Mourinho prefiere reforzar la línea defensiva antes que añadir un nuevo jugador al centro del campo en estos momentos.

Esto ocurre en un momento en el que Dean Huijsen parece necesitar recuperar la confianza tras un inicio que no estuvo al nivel esperado durante su primera temporada con el equipo, pese a las grandes esperanzas que acompañaron su traspaso al Real Madrid y a la obtención del dorsal número 4, al ser considerado uno de los defensas jóvenes más destacados con capacidad para evolucionar hasta convertirse en uno de los mejores jugadores en su posición.

En cuanto a Rüdiger, el problema parece diferente, pues está ligado en mayor medida a su puesta a punto física y a su capacidad para recuperar su mejor nivel, especialmente porque el defensa alemán posee la suficiente experiencia, aunque los indicios actuales sugieren que sus mejores etapas quizás ya hayan quedado atrás.

Sobre la base de ello, Florentino Pérez no ha cerrado la puerta a la posibilidad de fichar a un central de primer nivel si surge una oportunidad adecuada durante el periodo de fichajes, sobre todo si la plantilla del equipo experimenta la salida de algunos jugadores y ello permite hacer sitio para una nueva operación.

Nombres como Alessandro Bastoni y Nico Schlotterbeck destacan entre las opciones posibles, en un momento en el que Mourinho es consciente de que la persistencia de las lagunas defensivas no será aceptable cuando comiencen las competiciones oficiales, y de que la verdadera prueba para el Real Madrid será su capacidad para convertir los errores que aparecieron en la pretemporada en puntos fuertes antes de que sea demasiado tarde.