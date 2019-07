¿Le conviene a James quedarse en el Real Madrid?

Según AS, el Merengue habría comunicado al cafetero que contará con él para la próxima temporada después de la lesión de Asensio.

El futuro de James Rodríguez podría dar un giro inesperado. Durante varias semanas se habló de su llegada al Napoli o al Atlético Madrid, pero por parte de estos clubes nunca llegó una oferta clara y ahora todo apunta, según AS, a que el cafetero se quedará en el Real Madrid para la temporada que viene.

La dura lesión de Marco Asensio y la falta de mercado para el colombiano, por quien el Madrid espera recibir por lo menos 42 millones de euros para dejarle ir, habrían motivado a Florentino Pérez a forzar la permanencia Rodríguez muy a pesar de Zinedine Zidane, quien no cuenta futbolísticamente con el cucuteño.

¿Le conviene entonces a James quedarse en el ?

El panorama de Rodríguez en la Casa Blanca, de confirmarse su permanencia, no será nada fácil. De entrada, llega con varias semanas de retraso a los trabajos del equipo y sabe que su talento no es suficiente para reconquisitar a Zizou, un técnico que cuando pierde interés en un jugador, por más estrella que sea, es muy difícil que lo vuelva a recuperar, tal como se ha visto con un futbolista de la talla de Gareth Bale, quien está en una situación muy parecida a la de James: el DT lo tiene en la rampa de salida, pero no hay equipo que oferte por él.

Pero no todo está perdido para el crack cafetero. Las lesiones y el bajo nivel de varios jugadores como Modric, Kroos e Isco le abren un pequeño hueco en la plantilla que si él se lo propone puede aprovechar muy bien. Para hacerlo debe ser consciente que empieza de cero, necesita ganarse la confianza del cuerpo técnico desde los entrenamientos, tiene que dejar la vida en cada una de las prácticas y demostrarle a Zidane que tiene fútbol, carácter y sacrificio de sobra para ganarse el honor de volver a vestir a casaca del Real Madrid.

Cabe resaltar también que James regresa a Madrid con un as bajo la manga: ya cuenta con la nacionalidad española, por lo que no ocupará plaza de extracomunitario, además cuenta con el apoyo de la hinchada, que ya se lo ha dejado claro en su regreso a Valdebebas después de dos años en el Bayern Munich: "James no queremos que te vayas... y menos Atlético".

Así las cosas empieza una nueva etapa en el Real Madrid para el colombiano, quien tiene varias semanas por delante para reconquistar a Zidane y demostrarle que es un jugador diferente, más maduro y que tiene mucho que aportar.