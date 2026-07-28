Recientes informaciones periodísticas han revelado un nuevo giro en la trayectoria de la joven estrella brasileña Savinho, quien ha tomado una decisión determinante antes del inicio de la nueva temporada.

Savinho no fue uno de los jugadores titulares en el once del Manchester City durante la temporada pasada, en la que disputó 36 partidos en todas las competiciones.

En total, el extremo brasileño jugó 1502 minutos, en los que marcó cuatro goles y dio dos asistencias.

El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó que Savinho comunicó a la directiva del Manchester City su deseo de marcharse durante el actual mercado de fichajes de verano.

Y añadió: "La estrella brasileña quiere tener minutos de forma regular y con mayor frecuencia para continuar con su proceso de desarrollo técnico. La directiva del Manchester City es plenamente consciente de su situación y de su deseo, si bien la decisión final sobre este movimiento sigue estando en manos del club".

Señaló que el Tottenham sigue de cerca la situación de Savinho, al haberlo fijado como uno de sus principales objetivos para reforzar sus filas, en medio de informaciones que apuntan a que el club londinense sigue al extremo brasileño y está interesado en él desde el pasado mes de mayo.

Savinho se había unido al City en el verano de 2024 procedente del Troyes francés, antes de firmar en octubre de 2025 un contrato de larga duración que lo vincula con el conjunto celeste hasta el verano de 2031.

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