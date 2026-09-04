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DIOGO LEITE UNION BERLIN JULIAN NIEHUES HEIDENHEIMGetty Images

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Lazio, un nuevo defensa para Gattuso: llega Diogo Leite

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Lazio se encuentra en negociaciones avanzadas para cerrar una nueva incorporación a coste cero que reforzará la defensa a disposición de Gennaro Gattuso. Según informó Fabrizio Romano en WhatsApp, ya está en marcha la operación por el defensa central Diogo Leite, actualmente sin equipo. El conjunto biancoceleste está listo para cerrar el acuerdo.


QUIÉN ES - Nacido en 1999, portugués, es un central zurdo con buena salida de balón: mide 192 centímetros y se formó en el Oporto, antes de pasar por el Braga y el Union Berlín. Suma varias apariciones con las categorías inferiores de Portugal, entre ellas el oro en el Europeo Sub-17 de 2016.




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