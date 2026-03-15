Lazio – Milan, 1-0: el marcador

Lazio – Milan 1-0 (1-0 al descanso)
Goles: 27’ Isaksen (L)
Asistencia: 27’pt Marusic (L)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (desde el 44’ de la segunda parte Belahyane); Isaksen (desde el 22’ de la segunda parte Pedro), Maldini (desde el 22’ de la segunda parte Dia), Zaccagni (desde el 37’ de la segunda parte Cancellieri). Entrenador: Sarri.
MILÁN (3-5-2): Maignan; Tomori (por Athekame en el 12’ de la 2ª parte), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (por Ricci en el 39’ de la 2ª parte), Fofana (por Nkunku en el 21’ de la 2ª parte), Modric, Jashari, Estupiñán (por Bartesaghi en el 12’ de la 2ª parte); Leão (por Fulkrug en el minuto 21 de la segunda parte), Pulisic. Entrenador: Allegri
Árbitro: Sr. Alberto Rubén Arena – sección de Torre del Greco (NA)
Amonestados: 9’st Estupinán (M), 25’st Motta (L), 36’st Tavares (L), 45’ +4st Pedro (L), 45’+5st Patric (L)
Expulsados: -