Layún: "Pin... egos afectan a la Selección mexicana; nos falta humildad"

El lateral de Rayados habló sobre los problemas internos que dificultan el crecimiento del Tri.

Miguel Layún es una voz autorizada para hablar sobre la Selección mexicana, luego de ser parte de los procesos para el Mundial 2014 y 2018. El lateral de Rayados considera que el Tri tiene la calidad para trascender, pero considera que los egos en el plantel le juegan en contra al combinado nacional.

"Pinches egos, no tengo empacho en decirlo. A mí me encanta el trabajo psicológico para mejorar y crecer de aquí arriba (cabeza). En general el ser humano tiene tendencia a ser egocéntrico, después conforme pasa tu vida ese que crece a un punto en el que ya no lo controlas", dijo a Fox Sports.

🗣💥LOS "PIN... EGOS" QUE ESTÁN EN UN VESTIDOR



Miguel Layún reflexionó sobre la labor de escuchar opiniones diversas en los vestidores, de clubes o selección, para "ese crecimiento grupal"@ruubenrod#LUPenCasa pic.twitter.com/aLvcRAAgQW — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 15, 2021

"Creo que desafortunadamente por ese ego de las figuras de la Selección no se acepta una opinión distinta, así pasa muchas veces y en medida en que esto tenga una apertura mucho mayor va a ser mucho más sencillo. Nos falta tener esa humildad para tener la apertura y escuchar a cada uno", agregó.

La última presentación de Layún con la playera de la Selección mexicana fue el pasado 30 de septiembre, cuando lograron imponerse ante su similar de Guatemala por el contundente marcador de 3-0. En ese partido, el lateral ingresó como recambio a los 61 minutos de juego y reemplazó a Jesús Gallardo.